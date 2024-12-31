СК завел дело после жестокого избиения свердловчанина толпой

Следователи СУ СКР завели уголовное дело из-за избиения толпой парня в Первоуральске (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство)», — следует из сообщения. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.
Инцидент произошел 29 декабря возле кафе «Караван». Что стало причиной конфликта, неизвестно. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступили к поискам нападавших.
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