31 декабря 2024

СК завел дело после жестокого избиения свердловчанина толпой

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкину доложат о ходе расследования Фото:

Следователи СУ СКР завели уголовное дело из-за избиения толпой парня в Первоуральске (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство)», — следует из сообщения. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

Инцидент произошел 29 декабря возле кафе «Караван». Что стало причиной конфликта, неизвестно. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступили к поискам нападавших.

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Следователи СУ СКР завели уголовное дело из-за избиения толпой парня в Первоуральске (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство)», — следует из сообщения. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования. Инцидент произошел 29 декабря возле кафе «Караван». Что стало причиной конфликта, неизвестно. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступили к поискам нападавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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