Из-за чего произошел конфликт — неизвестно
В Первоуральске (Свердловская область) ночью 29 декабря толпа напала на парня и жестоко избила его возле кафе «Караван». Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«В воскресенье 29 декабря примерно в 4:20 возле заведения „Караван“ толпой был избит парень. Если кто-то узнал нападавших, напишите», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск».
По словам очевидца, мужчина жив. Что стало причиной конфликта, неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу МВД России по Первоуральску. Ответ ожидается.
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