30 декабря 2024
29 декабря 2024

В Свердловской области толпа жестоко избила парня. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за чего произошел конфликт — неизвестно Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) ночью 29 декабря толпа напала на парня и жестоко избила его возле кафе «Караван». Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

«В воскресенье 29 декабря примерно в 4:20 возле заведения „Караван“ толпой был избит парень. Если кто-то узнал нападавших, напишите», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск».

По словам очевидца, мужчина жив. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу МВД России по Первоуральску. Ответ ожидается.

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В Первоуральске (Свердловская область) ночью 29 декабря толпа напала на парня и жестоко избила его возле кафе «Караван». Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «В воскресенье 29 декабря примерно в 4:20 возле заведения „Караван“ толпой был избит парень. Если кто-то узнал нападавших, напишите», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». По словам очевидца, мужчина жив. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу МВД России по Первоуральску. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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