Пенсионеры узнали о приятной прибавке к выплатам на старте 2025 года

С 1 января 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3 процента. Об этом сообщил Социальный фонд, отметив, что данный процент соответствует прогнозируемому уровню инфляции за 2024 год.
«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%», — сообщил Соцфонд. Такое изменение стало возможным благодаря новому закону, который предусматривает индексацию пенсий работающих пенсионеров наравне с выплатами неработающих.
Ранее работающим пенсионерам полагалась индексация только после увольнения. В Социальном фонде уточнили: «Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером». Это означает, что пенсионеры получат индексацию с учетом всех пропущенных повышений в период их трудовой деятельности, но расчеты будут производиться исходя из индекса текущего года.
Ранее доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов заявлял, что в 2025 году россиян ожидают значительные изменения, касающиеся пенсионного обеспечения. Страховые пенсии увеличатся из-за инфляции, изменится прожиточный минимум, а также расширятся соцгарантии и льготы.
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