Пашинян объявил идеологией реальную Армению в границах СССР

01 января 2025 в 06:08 Размер текста - 17 +

Пашинян заявил, что без идеологии реальной Армении реализация повестки мира невозможна Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении к нации объявил о новой руководящей идеологии страны, которая опирается на концепцию «реальной» республики в границах бывшей Армянской ССР. В праздничной речи он сделал акцент на отказ от многовековых амбиций и страданий, предлагая сконцентрироваться на благосостоянии и развитии государства. «Реальная Армения площадью 29743 квадратных километра — территория Армянской ССР, должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина. И ключевое восприятие здесь в том, что государство — это инструмент для обеспечения безопасности, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития своих граждан», — процитировало Пашиняна РИА Новости. По словам премьера, такая политика предполагает отказ от идеи постоянной борьбы и страданий в пользу стремления к простой и спокойной жизни населения. Он также заявил о необходимости пересмотра отношения к государству, «чтобы у народа не было креста на шее, который он должен тащить по пути к Голгофе». Как сообщало URA.RU ранее, Пашинян заявил, что отказ республики от границ времен СССР влечет за собой утрату суверенитета. Это, в свою очередь, также ставит под угрозу государственность страны, подчеркнул политик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении к нации объявил о новой руководящей идеологии страны, которая опирается на концепцию «реальной» республики в границах бывшей Армянской ССР. В праздничной речи он сделал акцент на отказ от многовековых амбиций и страданий, предлагая сконцентрироваться на благосостоянии и развитии государства. «Реальная Армения площадью 29743 квадратных километра — территория Армянской ССР, должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина. И ключевое восприятие здесь в том, что государство — это инструмент для обеспечения безопасности, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития своих граждан», — процитировало Пашиняна РИА Новости. По словам премьера, такая политика предполагает отказ от идеи постоянной борьбы и страданий в пользу стремления к простой и спокойной жизни населения. Он также заявил о необходимости пересмотра отношения к государству, «чтобы у народа не было креста на шее, который он должен тащить по пути к Голгофе». Как сообщало URA.RU ранее, Пашинян заявил, что отказ республики от границ времен СССР влечет за собой утрату суверенитета. Это, в свою очередь, также ставит под угрозу государственность страны, подчеркнул политик.