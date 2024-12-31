31 декабря 2024

Пашинян объявил идеологией реальную Армению в границах СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Республика Армения, пашинян никол
Пашинян заявил, что без идеологии реальной Армении реализация повестки мира невозможна Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении к нации объявил о новой руководящей идеологии страны, которая опирается на концепцию «реальной» республики в границах бывшей Армянской ССР. В праздничной речи он сделал акцент на отказ от многовековых амбиций и страданий, предлагая сконцентрироваться на благосостоянии и развитии государства.

«Реальная Армения площадью 29743 квадратных километра — территория Армянской ССР, должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина. И ключевое восприятие здесь в том, что государство — это инструмент для обеспечения безопасности, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития своих граждан», — процитировало Пашиняна РИА Новости.

По словам премьера, такая политика предполагает отказ от идеи постоянной борьбы и страданий в пользу стремления к простой и спокойной жизни населения. Он также заявил о необходимости пересмотра отношения к государству, «чтобы у народа не было креста на шее, который он должен тащить по пути к Голгофе».

Как сообщало URA.RU ранее, Пашинян заявил, что отказ республики от границ времен СССР влечет за собой утрату суверенитета. Это, в свою очередь, также ставит под угрозу государственность страны, подчеркнул политик.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении к нации объявил о новой руководящей идеологии страны, которая опирается на концепцию «реальной» республики в границах бывшей Армянской ССР. В праздничной речи он сделал акцент на отказ от многовековых амбиций и страданий, предлагая сконцентрироваться на благосостоянии и развитии государства. «Реальная Армения площадью 29743 квадратных километра — территория Армянской ССР, должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина. И ключевое восприятие здесь в том, что государство — это инструмент для обеспечения безопасности, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития своих граждан», — процитировало Пашиняна РИА Новости. По словам премьера, такая политика предполагает отказ от идеи постоянной борьбы и страданий в пользу стремления к простой и спокойной жизни населения. Он также заявил о необходимости пересмотра отношения к государству, «чтобы у народа не было креста на шее, который он должен тащить по пути к Голгофе». Как сообщало URA.RU ранее, Пашинян заявил, что отказ республики от границ времен СССР влечет за собой утрату суверенитета. Это, в свою очередь, также ставит под угрозу государственность страны, подчеркнул политик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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