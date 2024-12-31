В Петербурге провели облавы на мигрантов

Полиция в ходе рейда провела задержания мигрантов в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили источники близкие к правоохранительным органам.
«В новогоднюю ночь в центре Петербурга проводился миграционный рейд. Полиция и ОМОН проверяли у иностранцев документы. Задержанных за нарушения отвезли в отделение», — передает издание «Фонтанка. ру».
Агентство направило запрос информации в УМВД России по Санкт-Петербургу по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новые законопроекты, влияющие на жизнь россиян. Часть из них касалась миграционной политики страны. Например, теперь обновлены сроки пребывания мигрантов в России если их заподозрили в незаконном пребывании. Также изменились правила депортации.
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