31 декабря 2024

В США назвали города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров с РФ

Риттер: Украина может потерять Харьков, Одессу и Сумы при отказе от переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт закончится на условиях России, считает Риттер
Конфликт закончится на условиях России, считает Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимо согласиться на условия России, иначе она рискует потерять Одессу, Николаев, Харьков, Сумы и Днепропетровск. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Если бы я был Китом Келлогом [спецпосланник Трампа по Украине — прим.], я бы сказал Украине: чем быстрее вы поймете, к чему все идет, тем больше Украины сохраните. Но если вы продолжите затягивать с этим, Россия может сказать: ну и черт с ним. Мы забираем Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, может, Днепропетровск», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Dialogue Works. Он добавил, что в случае отказа от переговоров с РФ от Украины может и вовсе ничего не остаться. 

Риттер также отметил, что будущему спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа по Украине нечего будет обсуждать с киевским режимом, так как у украинской стороны нет реального права голоса. Он предупредил, что конфликт так или иначе закончится на условиях России, а Вашингтону следует согласиться с требованиями Москвы для минимизации ущерба для Украины.

В конце ноября 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к территориальным уступкам при условии вступления Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что Россия готова прекратить огонь сразу же, если Киев выведет свои войска с новых регионов РФ и откажется от вступления в альянс. 

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Украине необходимо согласиться на условия России, иначе она рискует потерять Одессу, Николаев, Харьков, Сумы и Днепропетровск. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Если бы я был Китом Келлогом [спецпосланник Трампа по Украине — прим.], я бы сказал Украине: чем быстрее вы поймете, к чему все идет, тем больше Украины сохраните. Но если вы продолжите затягивать с этим, Россия может сказать: ну и черт с ним. Мы забираем Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, может, Днепропетровск», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Dialogue Works. Он добавил, что в случае отказа от переговоров с РФ от Украины может и вовсе ничего не остаться.  Риттер также отметил, что будущему спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа по Украине нечего будет обсуждать с киевским режимом, так как у украинской стороны нет реального права голоса. Он предупредил, что конфликт так или иначе закончится на условиях России, а Вашингтону следует согласиться с требованиями Москвы для минимизации ущерба для Украины. В конце ноября 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к территориальным уступкам при условии вступления Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что Россия готова прекратить огонь сразу же, если Киев выведет свои войска с новых регионов РФ и откажется от вступления в альянс. 
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