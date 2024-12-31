31 декабря 2024
30 декабря 2024

В ХМАО запретили запускать салюты на все новогодние праздники. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО запретили запускать фейерверки в новогодние праздники
В ХМАО запретили запускать фейерверки в новогодние праздники Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе введен особый противопожарный режим во время праздников в 22 муниципалитетах. Он предусматривает запрет на использование пиротехники. Информация о сроках действия особого режима размещена на официальном сайте МЧС России по ХМАО.

«Особый противопожарный режим введен в 22 муниципальных округах ХМАО. Сроки действия режима определены постановлениями администраций городов и районов», — указано в публикации окружного МЧС. В связи с этим установлен запрет на использование пиротехники

В большинстве муниципалитетов, таких как Сургут, Нижневартовск, Когалым, Лангепас, Нягань и других, ограничения будут действовать с конца декабря 2024 года до 8 или 9 января 2025 года. В некоторых районах, включая Нефтеюганский и Березовский, режим продлится дольше — до 12 января 2025 года. В отдельных городах, таких как Когалым, режим начался раньше — с 27 декабря 2024 года, и завершится 20 января 2025 года.

Даты окончания особого противопожарного режима в муниципалитетах ХМАО:

  • Когалым — 20 января.
  • Березовский район — 9 января.
  • Покачи — 9 января.
  • Радужный — 9 января.
  • Мегион — 9 января.
  • Нефтеюганский район — 12 января.
  • Нижневартовск — 8 января.
  • Сургутский район — 9 января.
  • Белоярский район — 8 января.
  • Лангепас — 8 января.
  • Нефтеюганск — 12 января.
  • Сургут — 8 января.
  • Урай — 8 января.
  • Кондинский район — 8 января.
  • Ханты-Мансийск — 8 января.
  • Ханты-Мансийский район — 8 января.
  • Советский район — 9 января.
  • Октябрьский район — 8 января.
  • Нижневартовский район — 9 января.
  • Пыть-Ях — 9 января.
  • Югорск — 9 января.
  • Нягань — 9 января.

Агентство URA.RU ранее писало, что в Сургуте выделили всего одно место для запуска салютов в Новый год. Это Спортивное ядро в микрорайоне 35А.

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В Ханты-Мансийском автономном округе введен особый противопожарный режим во время праздников в 22 муниципалитетах. Он предусматривает запрет на использование пиротехники. Информация о сроках действия особого режима размещена на официальном сайте МЧС России по ХМАО. «Особый противопожарный режим введен в 22 муниципальных округах ХМАО. Сроки действия режима определены постановлениями администраций городов и районов», — указано в публикации окружного МЧС. В связи с этим установлен запрет на использование пиротехники В большинстве муниципалитетов, таких как Сургут, Нижневартовск, Когалым, Лангепас, Нягань и других, ограничения будут действовать с конца декабря 2024 года до 8 или 9 января 2025 года. В некоторых районах, включая Нефтеюганский и Березовский, режим продлится дольше — до 12 января 2025 года. В отдельных городах, таких как Когалым, режим начался раньше — с 27 декабря 2024 года, и завершится 20 января 2025 года. Даты окончания особого противопожарного режима в муниципалитетах ХМАО: Агентство URA.RU ранее писало, что в Сургуте выделили всего одно место для запуска салютов в Новый год. Это Спортивное ядро в микрорайоне 35А.
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