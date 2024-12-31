В Ханты-Мансийском автономном округе введен особый противопожарный режим во время праздников в 22 муниципалитетах. Он предусматривает запрет на использование пиротехники. Информация о сроках действия особого режима размещена на официальном сайте МЧС России по ХМАО.
«Особый противопожарный режим введен в 22 муниципальных округах ХМАО. Сроки действия режима определены постановлениями администраций городов и районов», — указано в публикации окружного МЧС. В связи с этим установлен запрет на использование пиротехники
В большинстве муниципалитетов, таких как Сургут, Нижневартовск, Когалым, Лангепас, Нягань и других, ограничения будут действовать с конца декабря 2024 года до 8 или 9 января 2025 года. В некоторых районах, включая Нефтеюганский и Березовский, режим продлится дольше — до 12 января 2025 года. В отдельных городах, таких как Когалым, режим начался раньше — с 27 декабря 2024 года, и завершится 20 января 2025 года.
Даты окончания особого противопожарного режима в муниципалитетах ХМАО:
- Когалым — 20 января.
- Березовский район — 9 января.
- Покачи — 9 января.
- Радужный — 9 января.
- Мегион — 9 января.
- Нефтеюганский район — 12 января.
- Нижневартовск — 8 января.
- Сургутский район — 9 января.
- Белоярский район — 8 января.
- Лангепас — 8 января.
- Нефтеюганск — 12 января.
- Сургут — 8 января.
- Урай — 8 января.
- Кондинский район — 8 января.
- Ханты-Мансийск — 8 января.
- Ханты-Мансийский район — 8 января.
- Советский район — 9 января.
- Октябрьский район — 8 января.
- Нижневартовский район — 9 января.
- Пыть-Ях — 9 января.
- Югорск — 9 января.
- Нягань — 9 января.
Агентство URA.RU ранее писало, что в Сургуте выделили всего одно место для запуска салютов в Новый год. Это Спортивное ядро в микрорайоне 35А.
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