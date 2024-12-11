11 декабря 2024

В Сургуте выделили всего одно место для запуска салютов в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спортивное ядро в микрорайоне 35А станет площадкой для запуска салютов в Сургуте
Спортивное ядро в микрорайоне 35А станет площадкой для запуска салютов в Сургуте Фото:

Власти Сургута (ХМАО) определили место, где можно будет запускать салюты в новогоднюю ночь. Оно будет всего одно — Спортивное ядро в микрорайоне 35А. Об этом сообщили в мэрии города.

«Определено места для запуска пиротехнических изделий — Спортивное ядро в микрорайоне 35А. Руководителям всех организаций и гражданам рекомендовано производить запуск салютов и фейерверков с указанного места», — написано на сайте ведомства.

Также в Сургуте фейерверки подорожали на 20%. Предприниматели утверждают, что рост стоимости связан с падением курса рубля. А МЧС ХМАО рекомендовала главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Сургута (ХМАО) определили место, где можно будет запускать салюты в новогоднюю ночь. Оно будет всего одно — Спортивное ядро в микрорайоне 35А. Об этом сообщили в мэрии города. «Определено места для запуска пиротехнических изделий — Спортивное ядро в микрорайоне 35А. Руководителям всех организаций и гражданам рекомендовано производить запуск салютов и фейерверков с указанного места», — написано на сайте ведомства. Также в Сургуте фейерверки подорожали на 20%. Предприниматели утверждают, что рост стоимости связан с падением курса рубля. А МЧС ХМАО рекомендовала главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...