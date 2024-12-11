В Сургуте выделили всего одно место для запуска салютов в Новый год

Власти Сургута (ХМАО) определили место, где можно будет запускать салюты в новогоднюю ночь. Оно будет всего одно — Спортивное ядро в микрорайоне 35А. Об этом сообщили в мэрии города.
«Определено места для запуска пиротехнических изделий — Спортивное ядро в микрорайоне 35А. Руководителям всех организаций и гражданам рекомендовано производить запуск салютов и фейерверков с указанного места», — написано на сайте ведомства.
Также в Сургуте фейерверки подорожали на 20%. Предприниматели утверждают, что рост стоимости связан с падением курса рубля. А МЧС ХМАО рекомендовала главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни.
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