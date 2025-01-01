Захарова раскрыла подробности ухода Ельцина с поста президента

Захарова: не все россияне 31 декабря 1999 года поверили в уход Ельцина
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Захарова заявила, что сначала не поверила в уход Ельцина с поста президента
Захарова заявила, что сначала не поверила в уход Ельцина с поста президента Фото:

Многие россияне были удивлены решением первого президента РФ Бориса Ельцина уйти в отставку 31 декабря 1999 года. Из-за ограниченных возможностей связи того времени не все граждане смогли вовремя узнать об этом значимом событии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: 'У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?' Я говорю: 'Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно'», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, в эту новость сначала также не поверил посол РФ в Китае Игорь Рогачев, которому доложил о происходящем ее отец. 

Захарова также призналась, что реакция на новость о сложении полномочий Ельцина была неоднозначной. Многие ждали подтверждения из официальных источников.

Ранее фотокорреспондент Юрий Феклистов, который проработал с Ельциным более десяти лет, поделился подробностями о подготовке первого президента к уходу. По его словам, все мероприятия проводились в строгой секретности. Никто не должен был знать о его отставке. Свою речь Ельцин записывал не за два-три дня, как обычно это делается, а днем 31-го числа. Феклистов также поделился, что жена Ельцина Наина плакала от радости, когда он объявил о своем решении.

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Многие россияне были удивлены решением первого президента РФ Бориса Ельцина уйти в отставку 31 декабря 1999 года. Из-за ограниченных возможностей связи того времени не все граждане смогли вовремя узнать об этом значимом событии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: 'У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?' Я говорю: 'Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно'», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, в эту новость сначала также не поверил посол РФ в Китае Игорь Рогачев, которому доложил о происходящем ее отец.  Захарова также призналась, что реакция на новость о сложении полномочий Ельцина была неоднозначной. Многие ждали подтверждения из официальных источников. Ранее фотокорреспондент Юрий Феклистов, который проработал с Ельциным более десяти лет, поделился подробностями о подготовке первого президента к уходу. По его словам, все мероприятия проводились в строгой секретности. Никто не должен был знать о его отставке. Свою речь Ельцин записывал не за два-три дня, как обычно это делается, а днем 31-го числа. Феклистов также поделился, что жена Ельцина Наина плакала от радости, когда он объявил о своем решении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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