Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке знаменитого обращения об уходе

Журналист Феклистов: обращение Ельцина об уходе было строго засекречено
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Феклистов признался, что текст Ельцина об уходе его сильно поразил
Феклистов признался, что текст Ельцина об уходе его сильно поразил Фото:

Обращение первого президента России Бориса Ельцина об уходе в отставку было подготовлено в строгой секретности и снято днем. Об этом сообщил фотокорреспондент Юрий Феклистов, который проработал с ним более десяти лет. 

«Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днем», — заявил Феклистов. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что текст для президента написал экс-глава Администрации президента Валентин Юмашев. Он также держался в строгой секретности. Однако, когда Феклистов услышал полностью всю речь, то был поражен.

По его словам, супруга Ельцина, Наина Иосифовна, плакала от радости, поскольку с его уходом с него свалился большой груз. Сам Ельцин, по словам журналиста, после выхода на пенсию стал чувствовать себя лучше, похудел и начал путешествовать.

Российский лидер Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года после того, как Борис Ельцин объявил о своей отставке в прямом эфире. В марте следующего года на досрочных президентских выборах Путин был избран на пост президента, набрав в первом туре 52,94% голосов.

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Обращение первого президента России Бориса Ельцина об уходе в отставку было подготовлено в строгой секретности и снято днем. Об этом сообщил фотокорреспондент Юрий Феклистов, который проработал с ним более десяти лет.  «Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днем», — заявил Феклистов. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что текст для президента написал экс-глава Администрации президента Валентин Юмашев. Он также держался в строгой секретности. Однако, когда Феклистов услышал полностью всю речь, то был поражен. По его словам, супруга Ельцина, Наина Иосифовна, плакала от радости, поскольку с его уходом с него свалился большой груз. Сам Ельцин, по словам журналиста, после выхода на пенсию стал чувствовать себя лучше, похудел и начал путешествовать. Российский лидер Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года после того, как Борис Ельцин объявил о своей отставке в прямом эфире. В марте следующего года на досрочных президентских выборах Путин был избран на пост президента, набрав в первом туре 52,94% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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