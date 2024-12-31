Губернатор Текслер срочно собрал чиновников челябинского миндортранса

Челябинский губернатор провел совещание после новогоднего снегопада

Челябинский губернатор Алексей Текслер дал поручения по борьбе со снегопадом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативное совещание с дорожниками и транспортниками после прошедшего в ночь с 31 декабря на 1 января снегопада. Были определены наиболее проблемные муниципалитеты и даны поручения по ликвидации последствий стихии, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Снег прошел практически во всех районах области, кроме южных. Максимальное количество осадков выпало в Ашинском, Кусинском, Катав-Ивановском районах и Златоусте. В среднем в Челябинске выпало от 5 до 8 сантиметров снега. На дорогах ситуация осложнялась ветром и метелями, но трассы остались в проезжем состоянии», — пояснили в пресс-службе.

В ходе совещания с руководством регионального миндортранса Текслер поручил усилить работу дорожных служб в Челябинской области. Ночью на расчистку дорог Челябинска вывели 200 единиц уборочной техники, работы продолжаются. На региональных дорогах группировка снегоуборочной техники увеличена до 173 единиц, идет их обработка покрытия противогололедными материалами

Также глава региона поручил усилить работу по вывозу мусора с контейнерных площадок. Сейчас мусоровозы регионального оператора работают в двухсменном режиме.