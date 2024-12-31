В Челябинске ликвидируют последствия ночного снегопада

В Челябинске дорожники продолжат уборку снега, выпавшего в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра.
«В новогоднюю ночь на патрульную очистку дорог и тротуаров подрядчики вывели 200 единиц техники. Сегодня днем для уборки привлечено 220 снегоуборочных машин, включая закупленные в конце 2024 года трактора», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.
Сначала расчищают улицы, где ходит общественный транспорт. Остановки и тротуары приводят в порядок 429 рабочих.
Накануне синоптики предупредили, что погода в первый день 2025 года будет желать лучшего. В регионе 1 января возможен сильный снег и метели, а на трассах — заносы.
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