31 декабря 2024
30 декабря 2024

В Челябинске ликвидируют последствия ночного снегопада

Больше 200 снегоуборочных машин вышли на улицы Челябинска 1 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск , снег, уборка снега, трактор, зима, колесо, комунальщики
Закупленные за счет бюджета трактора пригодились Челябинску уже в первый день 2025 года Фото:

В Челябинске дорожники продолжат уборку снега, выпавшего в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра.

«В новогоднюю ночь на патрульную очистку дорог и тротуаров подрядчики вывели 200 единиц техники. Сегодня днем для уборки привлечено 220 снегоуборочных машин, включая закупленные в конце 2024 года трактора», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Сначала расчищают улицы, где ходит общественный транспорт. Остановки и тротуары приводят в порядок 429 рабочих.

Накануне синоптики предупредили, что погода в первый день 2025 года будет желать лучшего. В регионе 1 января возможен сильный снег и метели, а на трассах — заносы.

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В Челябинске дорожники продолжат уборку снега, выпавшего в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра. «В новогоднюю ночь на патрульную очистку дорог и тротуаров подрядчики вывели 200 единиц техники. Сегодня днем для уборки привлечено 220 снегоуборочных машин, включая закупленные в конце 2024 года трактора», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска. Сначала расчищают улицы, где ходит общественный транспорт. Остановки и тротуары приводят в порядок 429 рабочих. Накануне синоптики предупредили, что погода в первый день 2025 года будет желать лучшего. В регионе 1 января возможен сильный снег и метели, а на трассах — заносы.
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Ссылки по теме
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