31 декабря 2024
30 декабря 2024

Бойцы из ХМАО сделали елку из оружия и боеприпасов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы из ХМАО отметили Новый год с елкой из оружия
Бойцы из ХМАО отметили Новый год с елкой из оружия Фото:

Участники СВО из Ханты-Мансийского автономного округа сделали необычную елку на передовой, чтобы создать себе праздничное настроение. Символ Нового года собрали из оружия, гранат и патронов, сообщил telegram-канал Народного фронта ХМАО.

«Несмотря на трудности, ребята находят способ поднять себе новогоднее настроение. Пусть эта символичная елка из военных предметов напоминает нам, что даже в самых сложных условиях наши защитники стоят на страже Родины, не забывая о праздниках», — говорится в публикации.

Собранная из военных предметов елка стала для защитников символом стойкости и единства. Это не только оригинальный элемент праздника, но и напоминание о важности поддержки тех, кто находится вдали от дома, защищая Родину.

Ранее URA.RU писало, что боец из ХМАО воплотил детскую мечту после возвращения из зоны СВО. Теперь он спасает жизни людей и учится в президентской академии.

Елка из оружия, гранат и патронов, сделанная участниками СВО из ХМАО
Елка из оружия, гранат и патронов, сделанная участниками СВО из ХМАО
Фото:

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Участники СВО из Ханты-Мансийского автономного округа сделали необычную елку на передовой, чтобы создать себе праздничное настроение. Символ Нового года собрали из оружия, гранат и патронов, сообщил telegram-канал Народного фронта ХМАО. «Несмотря на трудности, ребята находят способ поднять себе новогоднее настроение. Пусть эта символичная елка из военных предметов напоминает нам, что даже в самых сложных условиях наши защитники стоят на страже Родины, не забывая о праздниках», — говорится в публикации. Собранная из военных предметов елка стала для защитников символом стойкости и единства. Это не только оригинальный элемент праздника, но и напоминание о важности поддержки тех, кто находится вдали от дома, защищая Родину. Ранее URA.RU писало, что боец из ХМАО воплотил детскую мечту после возвращения из зоны СВО. Теперь он спасает жизни людей и учится в президентской академии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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