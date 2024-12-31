Участники СВО из Ханты-Мансийского автономного округа сделали необычную елку на передовой, чтобы создать себе праздничное настроение. Символ Нового года собрали из оружия, гранат и патронов, сообщил telegram-канал Народного фронта ХМАО.
«Несмотря на трудности, ребята находят способ поднять себе новогоднее настроение. Пусть эта символичная елка из военных предметов напоминает нам, что даже в самых сложных условиях наши защитники стоят на страже Родины, не забывая о праздниках», — говорится в публикации.
Собранная из военных предметов елка стала для защитников символом стойкости и единства. Это не только оригинальный элемент праздника, но и напоминание о важности поддержки тех, кто находится вдали от дома, защищая Родину.
Ранее URA.RU писало, что боец из ХМАО воплотил детскую мечту после возвращения из зоны СВО. Теперь он спасает жизни людей и учится в президентской академии.
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