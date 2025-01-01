ВС РФ Взяли Курахово, ВСУ ответили ударами в первые минуты Нового года: карта СВО 1 января

ВС РФ 1 января освободили город Курахово в ДНР. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что на текущий момент в городе происходит зачистка оставшихся бойцов ВСУ. Также украинские войска в первые минуты нового года осуществили ракетные атаки по территориям Курской и Белгородской областей. Ход спецоперации и обстановка на фронте 1 января — в материале URA.RU.
Донецкое направление
Российские войска освободили город Курахово, расположенный в Донецкой Народной Республике, сообщает Котенок в своем telegram-канале. В настоящее время проводятся операции по зачистке территории от остатков украинских вооруженных сил, отметил военкор.
Атака ВСУ на российские территории
Курская область
В первые минуты 2025 года украинские военные осуществили ракетную атаку на территорию Беловского района Курской области. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, человеческие жертвы и значительные разрушения отсутствуют. Отмечено повреждение газораспределительного шкафа возле поселка Гирьи.
Белгородская область
Также ВСУ осуществили обстрел Шебекинского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В результате обстрела в Шебекино повреждения остекления произошли в двух многоквартирных жилых домах. Кроме того, зафиксированы случаи отключения электроснабжения в населенных пунктах Зиборовка и Муром.
Брянская область
В Брянской области уничтожены два украинских БПЛА системой ПВО России. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале. Изначально глава региона информировал о сбитии одного дрона, а спустя час добавил информацию о втором. Он подчеркнул, что оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Атаки ВС РФ по Украине
Бойцы Черноморского флота ВС РФ уничтожили катера ВСУ
За последние сутки военные Черноморского флота уничтожили три украинских беспилотных катера. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своей сводке.
ВС РФ поразили объекты энергетики ВПК Украины
Министерство обороны РФ сообщило о том, что российские вооруженные силы нанесли удары по украинским энергетическим объектам. Эти цели способствуют функционированию военно-промышленного комплекса Украины.
ВС РФ нанесли удары по месту сборки морских дронов ВСУ
Минобороны сообщило 1 января о том, что были выполнены удары по энергетическому объекту, который обслуживал предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также по инфраструктуре военных аэродромов и местам сборки морских дронов ВСУ. Дополнительно сообщается, что в результате операций были уничтожены живая сила и военная техника украинской армии. Средства противовоздушной обороны сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США, системы «Ураган», а также 66 беспилотников самолетного типа.
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