Росбанк официально стал частью Т-Банка с 1 января 2025 года. Как сообщает пресс-служба банка, счета, сбережения и задолженности по кредитам клиентов Росбанка перенесены в Т-Банк.
«Счета, сбережения и задолженности по кредитам перенесены в Т-Банк. Дебетовые карты [Росбанка] продолжают работать. Ими можно расплачиваться и снимать с них наличные в банкоматах Т-Банка и партнеров», — сообщает пресс-служба на сайте кредитной организации.
Клиентам Росбанка нужно установить приложение Т-Банка или завести личный кабинет, чтобы пользоваться дебетовыми картами и другими банковскими продуктами. История операций до перехода в Т-Банк отражается в приложении Росбанка.
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