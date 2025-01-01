Росбанк официально стал частью Т-Банка

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Клиенты Росбанка смогут снимать наличные со своих прежних карт
Клиенты Росбанка смогут снимать наличные со своих прежних карт Фото:

Росбанк официально стал частью Т-Банка с 1 января 2025 года. Как сообщает пресс-служба банка, счета, сбережения и задолженности по кредитам клиентов Росбанка перенесены в Т-Банк.

«Счета, сбережения и задолженности по кредитам перенесены в Т-Банк. Дебетовые карты [Росбанка] продолжают работать. Ими можно расплачиваться и снимать с них наличные в банкоматах Т-Банка и партнеров», сообщает пресс-служба на сайте кредитной организации.

Клиентам Росбанка нужно установить приложение Т-Банка или завести личный кабинет, чтобы пользоваться дебетовыми картами и другими банковскими продуктами. История операций до перехода в Т-Банк отражается в приложении Росбанка.

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Росбанк официально стал частью Т-Банка с 1 января 2025 года. Как сообщает пресс-служба банка, счета, сбережения и задолженности по кредитам клиентов Росбанка перенесены в Т-Банк. «Счета, сбережения и задолженности по кредитам перенесены в Т-Банк. Дебетовые карты [Росбанка] продолжают работать. Ими можно расплачиваться и снимать с них наличные в банкоматах Т-Банка и партнеров», — сообщает пресс-служба на сайте кредитной организации . Клиентам Росбанка нужно установить  приложение Т-Банка или завести личный кабинет, чтобы пользоваться дебетовыми картами и другими банковскими продуктами. История операций до перехода в Т-Банк отражается в приложении Росбанка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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