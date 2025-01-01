Путин назвал молодцом шахматиста Яна Непомнящего

Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поздравил российского шахматиста с первым местом на чемпионате мира по блицу
Путин поздравил российского шахматиста с первым местом на чемпионате мира по блицу Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с завоеванием титула чемпиона мира по шахматам в дисциплине блиц, который проходил в Нью-Йорке. Российский лидер пожелал мужчине здоровья, спортивной удачи и успехов в 2025 году.

«Вы на „отлично“ прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!», — передала пресс-служба Кремля слова Путина. Президент также пожелал Непомнящему здоровья, спортивной удачи и успехов в новом году.

Ранее в Нью-Йорке прошел чемпионат мира по блицу. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежский шахматист, экс-чемпион мира Магнус Карлсен, разделили первое место в турнире. Он завершился совместной победой обоих участников, которые продемонстрировали выдающуюся игру и разделили первое место.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с завоеванием титула чемпиона мира по шахматам в дисциплине блиц, который проходил в Нью-Йорке. Российский лидер пожелал мужчине здоровья, спортивной удачи и успехов в 2025 году. «Вы на „отлично“ прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!», — передала пресс-служба Кремля слова Путина. Президент также пожелал Непомнящему здоровья, спортивной удачи и успехов в новом году. Ранее в Нью-Йорке прошел чемпионат мира по блицу. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежский шахматист, экс-чемпион мира Магнус Карлсен, разделили первое место в турнире. Он завершился совместной победой обоих участников, которые продемонстрировали выдающуюся игру и разделили первое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...