Путин назвал молодцом шахматиста Яна Непомнящего

Президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с завоеванием титула чемпиона мира по шахматам в дисциплине блиц, который проходил в Нью-Йорке. Российский лидер пожелал мужчине здоровья, спортивной удачи и успехов в 2025 году.
«Вы на „отлично“ прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!», — передала пресс-служба Кремля слова Путина. Президент также пожелал Непомнящему здоровья, спортивной удачи и успехов в новом году.
Ранее в Нью-Йорке прошел чемпионат мира по блицу. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежский шахматист, экс-чемпион мира Магнус Карлсен, разделили первое место в турнире. Он завершился совместной победой обоих участников, которые продемонстрировали выдающуюся игру и разделили первое место.
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