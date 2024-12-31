В ХМАО на федеральной трассе ограничили скорость движения из-за снегопада

На федеральной трассе «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе временно ограничили скорость движения до 70 км/ч. Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями, такими как снегопад, сильный ветер и плохая видимость. Об этом сообщил «Северавтодор» в telegram-канале.
«Вниманию пользователей автомобильных дорог! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, плохая видимость), вводится временное ограничение скорости 70 км/ч на автодороге „Югра“», — указано в объявлении. Ограничения действуют на участке с 11-го по 141-й километр автодороги.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильного ветра и метели закрыли автозимник Белоярский — Полноват. Дорогу открыли 1 января после улучшения погодных условий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!