31 декабря 2024
30 декабря 2024

В ХМАО на федеральной трассе ограничили скорость движения из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ограничили скорость на дороге из-за снегопада
В ХМАО ограничили скорость на дороге из-за снегопада Фото:

На федеральной трассе «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе временно ограничили скорость движения до 70 км/ч. Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями, такими как снегопад, сильный ветер и плохая видимость. Об этом сообщил «Северавтодор» в telegram-канале.

«Вниманию пользователей автомобильных дорог! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, плохая видимость), вводится временное ограничение скорости 70 км/ч на автодороге „Югра“», — указано в объявлении. Ограничения действуют на участке с 11-го по 141-й километр автодороги.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильного ветра и метели закрыли автозимник Белоярский — Полноват. Дорогу открыли 1 января после улучшения погодных условий.

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На федеральной трассе «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе временно ограничили скорость движения до 70 км/ч. Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями, такими как снегопад, сильный ветер и плохая видимость. Об этом сообщил «Северавтодор» в telegram-канале. «Вниманию пользователей автомобильных дорог! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, плохая видимость), вводится временное ограничение скорости 70 км/ч на автодороге „Югра“», — указано в объявлении. Ограничения действуют на участке с 11-го по 141-й километр автодороги. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильного ветра и метели закрыли автозимник Белоярский — Полноват. Дорогу открыли 1 января после улучшения погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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