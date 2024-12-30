В ХМАО из-за метели закрыли автозимник Белоярский — Полноват

В ХМАО из-за сильного ветра и метели закрыли автозимник Белоярский — Полноват. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры.
«Внимание. Автозимник Белоярский-Полноват в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер, метель (переметы на открытых болотистых участках) вводится ограничение для всего вида транспорта», — рассказали в telegram-канале управления.
Ограничения действуют с 20:00 31 декабря. Дорогу откроют как только погода улучшится, а проезжую часть приведут в нормативное состояние.
Зимнюю автодорогу из Белоярского в Полноват открыли 24 декабря. Ранее URA.RU сообщало о закрытии еще одного зимника из-за плохой погоды.
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