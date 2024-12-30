30 декабря 2024

В ХМАО из-за метели закрыли автозимник Белоярский — Полноват

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник Белоярский - Полноват закрыли из-за метели и появления переметов на дороге
Зимник Белоярский - Полноват закрыли из-за метели и появления переметов на дороге Фото:

В ХМАО из-за сильного ветра и метели закрыли автозимник Белоярский — Полноват. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры. 

«Внимание. Автозимник Белоярский-Полноват в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер, метель (переметы на открытых болотистых участках) вводится ограничение для всего вида транспорта», — рассказали в telegram-канале  управления. 

Ограничения действуют с 20:00 31 декабря. Дорогу откроют как только погода улучшится, а проезжую часть приведут в нормативное состояние.

Зимнюю автодорогу из Белоярского в Полноват открыли 24 декабря. Ранее URA.RU сообщало о закрытии еще одного зимника из-за плохой погоды. 

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В ХМАО из-за сильного ветра и метели закрыли автозимник Белоярский — Полноват. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры.  «Внимание. Автозимник Белоярский-Полноват в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер, метель (переметы на открытых болотистых участках) вводится ограничение для всего вида транспорта», — рассказали в telegram-канале  управления.  Ограничения действуют с 20:00 31 декабря. Дорогу откроют как только погода улучшится, а проезжую часть приведут в нормативное состояние. Зимнюю автодорогу из Белоярского в Полноват открыли 24 декабря. Ранее URA.RU сообщало о закрытии еще одного зимника из-за плохой погоды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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