Украина стала участником Римского статута Международного уголовного суда

Украина стала полноправным членом Международного уголовного суда (МУС). Она стала 125-м государством-участником организации.
«Украина официально становится 125-м государством-участником Международного уголовного суда МУС 1 января 2025 года. Это означает, что теперь она является полноправным государством-участником этого международного договора и имеет все права и обязанности, закрепленные за государствами-участниками», — сказал спикер МУС Фади эль-Абдалла. Его слова передает украинское агентство «Укринформ».
Спикер уточнил, что важнейшим из прав, предоставляемых Украине в качестве члена МУС, является право голосовать при утверждении бюджета, принятии изменений, поправок в Римский статут, при выборе судей, будущего прокурора и его заместителей. По словам Абдалла, в определенной степени это сформирует будущее международного уголовного права.
Статус члена Международного уголовного суда дает Украине новые возможности для участия в международной правовой политике. Также это даст стране возможность повлиять на процессы принятия решений в рамках суда.
Ранее МУС обвинили российского президента Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марию Львову-Белову в якобы «депортации» детей с Украины, которых российские власти вывозили из-под обстрелов ВСУ в безопасные районы. На них был выписан ордер на арест, который не все страны согласились выполнять.
Так Путин посетил Монголию 3 сентября по приглашению главы страны Ухнагийна Хурэлсуха. Там отказались арестовывать российского лидера. Это вызвало негодование со стороны главы Украины Владимира Зеленского и многих мировых политиков. Тогда Международный уголовный суд направил на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии за неподчинение просьбе об аресте президента России.
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