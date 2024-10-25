МУС взялся за Монголию, которая отказалась от ареста Путина

Международный уголовный суд (МУС) направил на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии за неподчинение просьбе об аресте президента России Владимира Путина во время его визита в страну 2-3 сентября. Об этом рассказали в суде.
«Ввиду серьезной неспособности Монголии сотрудничать с судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос Ассамблее государств-участников», — передает заявление суда РИА «Новости». Там добавили, что монгольская сторона не выполнила свои обязательства по Римскому статуту, что помешало суду осуществлять свои функции. Суд подчеркнул, что государства-участники обязаны арестовывать лиц по ордерам, независимо от их статуса.
Владимир Путин посетил Монголию 3 сентября по приглашению главы страны Ухнагийна Хурэлсуха. Визит был приурочен к 85-летию победы над японскими войсками на реке Халхин-Гол. Монголия сразу сообщила, что не будет выполнять ордер Международного уголовного суда на арест Путина. МУС обвиняет российского президента и омбудсмена по правам детей Марию Львову-Белову в якобы «депортации» детей с Украины, которых российские власти вывозили из-под обстрелов ВСУ в безопасные районы. Россия не признает юрисдикцию МУС, считая его решения недействительными.
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