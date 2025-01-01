Магнитная буря на Земле усилилась

Начавшаяся на Земле 1 января, магнитная буря усилилась с категории G1 до G2. Это следует из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
«Произошла магнитная буря уровня G2 (умеренная)», — сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Отмечается, что 1 января землю накрыла магнитная буря категории G1. Ее уровень возрос в период с 12:00 по 15:00 по московскому времени.
В системе классификации магнитных бурь выделяют пять уровней интенсивности от G1 до G5. G1 соответствует слабой буре, G2 — умеренной, уровень G5 — экстремально сильной буре. Степень воздействия на энергетические системы, навигацию и радиосвязь может варьироваться в зависимости от интенсивности геомагнитных возмущений земного поля.
В период геомагнитных бурь рекомендуется воздерживаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также придерживаться диеты, избегая жареного и мучного. Это связано с тем, что такие явления могут оказывать влияние на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.
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