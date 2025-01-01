В начале 2025 года разыгран 1604-й тираж «Русского лото». По итогам проведения новогодней лотереи в России появился четвертый лотерейный миллиардер. Счастливый билет, который принес его обладателю 1 млрд рублей, был куплен на сайте «Столото». Номер телефона победителя зарегистрирован в Сахалинской области. Как прошел розыгрыш — в материале URA.RU.
Сколько было разыграно
По результатам проведения лотереи «Новогодний миллиард», количество выигрышных билетов достигло 11 920 044. В рамках этого праздничного тиража было разыграно 3 652 173 987 рублей, что установило новый рекорд по общей сумме выигрышей в истории российских лотерей в одном тираже.
В первый день нового 2025 года в России появилось 90 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Еще 81 счастливчик закрыл все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделил между собой оставшиеся 10 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 123 457 рублей.
А билет, выигравший 1 млрд рублей, был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. «Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей „Столото“ искренне поздравляет нового лотерейного миллиардера! Это уже четвертый раз, когда главный приз выпал на один билет, подарив нам четвертого миллиардера. Мы будем ждать счастливчика, которому удалось начать Новый 2025 год с такой крупной победы, в нашем лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша», — заявила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович URA.RU. Она также поздравила остальных победителей «Новогоднего миллиарда», выигравших денежные призы.
Как проходил розыгрыш
Розыгрыш прошел под строгим надзором независимой тиражной комиссии. В ее состав вошли научный журналист Александр Грек, адвокат Андрей Кокорин и инженер-технолог Александр Пашковский.
Событие транслировалось в прямом эфире на телеканале НТВ в присутствии зрителей и звездных гостей шоу. Участие в розыгрыше приняли российские артисты: Сергей Лазарев, Ольга Бузова и Иван Дмитриенко.
Когда появился первый лотерейный миллиардер: история розыгрышей
Первый лотерейный миллиардер в России был зарегистрирован в январе 2020 года в новогоднем тираже №1316 игры «Русское лото». В том же розыгрыше оформились еще 99 лотерейных миллионеров.
В последующем 2021 году, на новогоднем тираже №1369, было выдано 1000 призов по миллиону рублей каждый, благодаря чему в стране появилось 581 новых лотерейных миллионера. Оставшимся 593 участникам достались 419 призов, каждый из которых составил 706 577 рублей.
На начало 2022 года, в тираже №1421, жители Москвы и Краснодарского края поделили между собой главный приз — один миллиард рублей, получив по 500 миллионов каждый. В 2023 году в тираже №1473 появился второй лотерейный миллиардер и еще 75 участников стали лотерейными миллионерами. В 2024 году тираж №1526 также принес приз в один миллиард рублей одному участнику, при этом было создано еще 87 лотерейных миллионеров из различных регионов России.
Согласно подсчетам, новогодние тиражи «Русского лото» принесли более 1 100 миллионеров, а общий объем выигрышей превысил 22,3 миллиарда рублей. По данным компании «Столото», большинство победителей обращаются за получением выигрыша в первые месяцы после проведения розыгрыша.
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