Сколько получит обладатель рекордного приза новогодней лотереи из ХМАО

Победитель новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион» из ХМАО, выигравший рекордные 147 миллионов рублей, получит на руки порядка 125 млн руб. В соответствии с данными на сайте «Национальной лотереи», он должен будет заплатить больше 20 миллионов рублей налогов.
«Согласно российскому законодательству, ставка налога составляет 13%, если налоговая база равна или менее 5 000 000 рублей. Если налоговая база превышает 5 000 000 рублей, то ставка составляет 650 000 рублей и 15% от суммы, превышающей пять млн руб.», — указано на сайте компании.
В данном случае общий налог на выигрыш составил 21 956 314 рублей. Первые пять миллионов рублей обложены налогом в размере 650 тысяч рублей, оставшаяся сумма — 142 042 097 рублей — облагается по ставке 15%, что дало ещё более 21,3 миллиона рублей налоговых отчислений.
Компания самостоятельно заплатит налоги за счастливчика, поскольку выигрыш превышает 15 тысяч рублей. Победитель получит сумму за вычетом налоговых отчислений.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Национальной лотереи». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что югорчанин выиграл в лотерею 147 млн рублей. Он купил билет лотереи «Мечталлион» на Почте России.
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