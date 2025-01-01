Размеры налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое

В России с начала 2025 года увеличились размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми в два раза. Нововведение подготовлено Министерством финансов РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев.
«Увеличены ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка — до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей», — передает РИА Новости. По словам источника, размер вычета на первого ребенка остался неизменным — 1400 рублей.
Кроме того, произошло повышение предельного размера дохода, при котором возможно применение стандартных вычетов. Теперь этот порог составляет 450 тысяч рублей в год, что позволяет большему числу семей воспользоваться налоговыми льготами. Эти изменения вступили в силу в рамках обширного пакета поправок к Налоговому кодексу.
Ранее в рамках улучшения социальной защиты населения в России также возобновят индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным.
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