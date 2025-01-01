Размеры налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое

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Налоговые вычеты для семей, имеющих более двух детей, увеличены вдвое
Налоговые вычеты для семей, имеющих более двух детей, увеличены вдвое Фото:

В России с начала 2025 года увеличились размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми в два раза. Нововведение подготовлено Министерством финансов РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев.

«Увеличены ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка — до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей», — передает РИА Новости. По словам источника, размер вычета на первого ребенка остался неизменным — 1400 рублей.

Кроме того, произошло повышение предельного размера дохода, при котором возможно применение стандартных вычетов. Теперь этот порог составляет 450 тысяч рублей в год, что позволяет большему числу семей воспользоваться налоговыми льготами. Эти изменения вступили в силу в рамках обширного пакета поправок к Налоговому кодексу.

Ранее в рамках улучшения социальной защиты населения в России также возобновят индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным.

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В России с начала 2025 года увеличились размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми в два раза. Нововведение подготовлено Министерством финансов РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев. «Увеличены ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка — до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей», — передает РИА Новости. По словам источника, размер вычета на первого ребенка остался неизменным — 1400 рублей. Кроме того, произошло повышение предельного размера дохода, при котором возможно применение стандартных вычетов. Теперь этот порог составляет 450 тысяч рублей в год, что позволяет большему числу семей воспользоваться налоговыми льготами. Эти изменения вступили в силу в рамках обширного пакета поправок к Налоговому кодексу. Ранее в рамках улучшения социальной защиты населения в России также возобновят индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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