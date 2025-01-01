В Госдуме рассказали, как изменятся пенсионные выплаты в 2025 году

В России в 2025 году вернут индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Особенно важным станет автоматическое возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров начиная с 2025 года», — сказал Чаплин. Его слова передает RT.
Депутат также подчеркнул, что с апреля 2025 года социальные пенсии вырастут почти на 15%, а средний размер к концу года составит более 15 тысяч рублей. При этом ожидается, что средняя страховая пенсия по старости в новом году составит 24 059,12 рубля.
Ранее стало известно, что индексация пенсий, запланированная на 2025 год, охватит около семи миллионов человек. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, многие работающие пенсионеры получили увеличенную пенсию за январь еще до 28 декабря.
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