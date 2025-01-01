Электрокар политику лично подарил бизнесмен Илон Маск
У башни избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе вспыхнул электромобиль Tesla Cybertruck. Очевидцев заявляют, что слышали взрыв.
«У башни Трампа взорвался электромобиль», — на слова очевидцев ссылается Mirror. На кадрах, которые опубликовало агентство — над 64-этажным комплексом поднимается столб дыма. На место происшествия выехали сотрудники полиции, передает СМИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.