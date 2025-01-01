Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался возле башни Трампа в Лас-Вегасе. Видео

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Электрокар политику лично подарил бизнесмен Илон Маск
Электрокар политику лично подарил бизнесмен Илон Маск Фото:

У башни избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе вспыхнул электромобиль Tesla Cybertruck. Очевидцев заявляют, что слышали взрыв.

«У башни Трампа взорвался электромобиль», — на слова очевидцев ссылается Mirror. На кадрах, которые опубликовало агентство — над 64-этажным комплексом поднимается столб дыма. На место происшествия выехали сотрудники полиции, передает СМИ.

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У башни избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе вспыхнул электромобиль Tesla Cybertruck. Очевидцев заявляют, что слышали взрыв. «У башни Трампа взорвался электромобиль», — на слова очевидцев ссылается Mirror. На кадрах, которые опубликовало агентство — над 64-этажным комплексом поднимается столб дыма. На место происшествия выехали сотрудники полиции, передает СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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