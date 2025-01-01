CNN: террорист в Новом Орлеане имел при себе флаг ИГ*

Террорист, совершивший нападение в Новом Орлеане, использовал символику запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
«На грузовике злоумышленника в Новом Орлеане развевался флаг „Исламского государства“, — говорится в сообщении. В автомобиле злоумышленника также были найдены предметы, предположительно являющиеся взрывными устройствами.
ФБР, которое возглавляет расследование, официально квалифицировало инцидент как теракт. В настоящее время проводится поиск возможных сообщников нападавшего, а также анализируются его политические и религиозные убеждения. Спецслужбы также рассматривают возможные связи террориста с другими экстремистскими группировками.
По предварительным данным, личность подозреваемого в организации теракта в Новом Орлеане установлена. Как сообщает местное издание Nola, ему 42 года и его зовут Шамсуд Дин Джаббар, передает телеканал 360. По данным The New York Post, Джаббар провел свои юношеские годы в Техасе. Также сообщается, что он отдал десять лет службы в армейских рядах. Для совершения нападения он использовал пикап, взятый напрокат.
*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.
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