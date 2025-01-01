01 января 2025
31 декабря 2024

Северное сияние удалось заснять в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотографии природного явления опубликованы в социальных сетях.
Фотографии природного явления опубликованы в социальных сетях. Фото:

Жители Шатровского округа (Курганская область) смогли заснять северное сияние. Фотографии природного явления опубликованы в социальных сетях.

«Северное сияние в селе Кызылбай Шатровского округа. Заснять красоту прямо сейчас удалось подписчику», — говорится в telegram-канале «Короче, Курган».

Северное сияние в селе Кызылбай Шатровского округа
Северное сияние в селе Кызылбай Шатровского округа
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что начавшаяся на Земле 1 января, магнитная буря усилилась с категории G1 до G2. Это следует из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН

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Жители Шатровского округа (Курганская область) смогли заснять северное сияние. Фотографии природного явления опубликованы в социальных сетях. «Северное сияние в селе Кызылбай Шатровского округа. Заснять красоту прямо сейчас удалось подписчику», — говорится в telegram-канале «Короче, Курган». Ранее URA.RU сообщало, что начавшаяся на Земле 1 января, магнитная буря усилилась с категории G1 до G2. Это следует из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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