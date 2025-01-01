Фотографии природного явления опубликованы в социальных сетях.
Жители Шатровского округа (Курганская область) смогли заснять северное сияние. Фотографии природного явления опубликованы в социальных сетях.
«Северное сияние в селе Кызылбай Шатровского округа. Заснять красоту прямо сейчас удалось подписчику», — говорится в telegram-канале «Короче, Курган».
Северное сияние в селе Кызылбай Шатровского округа
Ранее URA.RU сообщало, что начавшаяся на Земле 1 января, магнитная буря усилилась с категории G1 до G2. Это следует из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН
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