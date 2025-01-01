Свердловчане запечатлели в небе северное сияние. По соцсетям разошлись фотографии из Североуральска, Серова и деревни Чудова под Богдановичем.
«В Североуральске заметили северное сияние», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Позже очевидцы поделились фотографиями такого же природного явления из Серова. Один из серовских снимков был сделан на улице Ключевая. Пока последним местом, где увидели полярное сияние стала деревня Чудова под Богдановичем.
Ранее северное сияние в Свердловской области прогнозировали 18 декабря прошлого года. В последний раз редкое явление запечатлели 11 ноября 2024-го в Нижнем Тагиле, Карпинске и Тавде.
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