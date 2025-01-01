01 января 2025
31 декабря 2024

Курганцы скидывают петарды на крыши автомобилей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы скидывают петарды на крыши автомобилей
Курганцы скидывают петарды на крыши автомобилей Фото:

Жители Кургана скидывают петарды на крыши автомобилей в Заозерном районе. Видео было снято за 40 минут до наступления новогодней ночи. Ролик опубликован в социальных сетях.

«В 7 микрорайоне дом 25 кому то хватило ума сбросить петарду прям с балкона», — пишет Мария Михайлова в telegram-канале «Зазик». В ролике от взрыва петарды срабатывает сигнализация у всех автомобилей.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь жители Кургана запускали фейерверки в окна домов в Заозерном районе. Момент был запечатлен на видео

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Жители Кургана скидывают петарды на крыши автомобилей в Заозерном районе. Видео было снято за 40 минут до наступления новогодней ночи. Ролик опубликован в социальных сетях. «В 7 микрорайоне дом 25 кому то хватило ума сбросить петарду прям с балкона», — пишет Мария Михайлова в telegram-канале «Зазик». В ролике от взрыва петарды срабатывает сигнализация у всех автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь жители Кургана запускали фейерверки в окна домов в Заозерном районе. Момент был запечатлен на видео
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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