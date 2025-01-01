Курганцы скидывают петарды на крыши автомобилей
Жители Кургана скидывают петарды на крыши автомобилей в Заозерном районе. Видео было снято за 40 минут до наступления новогодней ночи. Ролик опубликован в социальных сетях.
«В 7 микрорайоне дом 25 кому то хватило ума сбросить петарду прям с балкона», — пишет Мария Михайлова в telegram-канале «Зазик». В ролике от взрыва петарды срабатывает сигнализация у всех автомобилей.
Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь жители Кургана запускали фейерверки в окна домов в Заозерном районе. Момент был запечатлен на видео
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