Паленая чача из Сочи убивает туристов: что известно о деле ядовитого алкоголя

В результате употребления нелегального алкоголя, приобретенного на одном из рынков Краснодарского края, погибло не менее 10 человек. Об этом сообщил представитель Следственного комитета в ходе судебного заседания, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По словам следователя, спиртосодержащая продукция, реализованная обвиняемыми, стала причиной массового отравления и последующей гибели людей. Что известно о деле ядовитого алкоголя — в материале URA.RU.
Что случилось
В Краснодарском крае на территории федерального округа Сириус произошел ряд трагических случаев, связанных с употреблением некачественного алкоголя. Первыми пострадавшими стала семья из Комсомольска-на-Амуре, которая приобрела чачу на местном рынке и употребила ее накануне отъезда.
Во время возвращения домой на поезде состояние женщины резко ухудшилось: она утратила способность передвигаться, затем лишилась зрения и потеряла сознание. Медицинская помощь была оказана ей во время остановки поезда в Жукове, однако на следующее утро, 27 июля, проводник сообщил родственникам о ее смерти. Через несколько дней скончался и глава семейства. У погибших супругов остались две дочери.
В той же торговой точке 30 июля аналогичный алкоголь приобрела семья из четырех человек. После совместного застолья на даче все члены семьи почувствовали недомогание на следующее утро. Первоначально они связали это с похмельем, однако к вечеру симптомы усилились — появились головокружение, потеря сознания и нарушения речи. Пострадавших госпитализировали, трое из них впоследствии скончались. В их крови был обнаружен токсин, характерный для алкогольного отравления.
Вскоре, 2 августа, другая семья приобрела чачу на том же рынке. После употребления алкоголя супруг также доставили в медицинское учреждение, где спустя несколько дней оба умерли.
Рынок с некачественной чачей
После произошедших случаев отравления сотрудники полиции провели проверку торговой точки, где реализовывалась нелегальная чача. В среду, 6 августа, были задержаны две продавщицы этого павильона. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, предварительно установлено, что задержанные осуществляли продажу алкогольной продукции домашнего изготовления на территории местного рынка «Казачий».
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Кроме того, правоохранители провели рейд на территории всего рынка и изъяли из обращения алкогольную продукцию, которая впоследствии была направлена на экспертизу.
По данным различных telegram-каналов, жители города и туристы неоднократно обращались с жалобами на деятельность рынка, в частности на реализацию самодельных вина и чачи. Сообщалось, что некоторые покупатели после употребления напитков сталкивались с кожной сыпью, а другие отказывались от приобретенного алкоголя из-за чрезмерно кислого вкуса.
Случаи изъятия крупных партий нелегального алкоголя регулярно фиксируются в курортных городах Краснодарского края. Так, 28 июля в Анапе было конфисковано около полутонны контрафактной продукции, а 24 июля в Лазаревском районе Сочи обнаружили и изъяли 12 тонн поддельного вина, чачи и коньяка.
Возможная причина отравления
В составе чачи, приобретенной на сочинском рынке «Казачий» и ставшей причиной смертельного отравления нескольких россиян, предположительно присутствовал метиловый спирт (метанол). Об этом сообщил врач-токсиколог и научный редактор журнала «Российские аптеки» Алексей Водовозов.
У всех пострадавших были зафиксированы схожие тяжелые проявления: острая почечная недостаточность, потеря зрения и развитие комы. По мнению специалиста, такие симптомы характерны для интоксикации метанолом. Водовозов акцентировал внимание на том, что опасность представляет не только сам метанол, но и продукты его распада — формальдегид и муравьиная кислота, которые способны привести к необратимым нарушениям зрения.
Эксперт добавил, что метиловый спирт зачастую обнаруживается в составе сивушных масел, образующихся при кустарном производстве алкогольных напитков, включая домашнее вино и чачу, которые нередко позиционируются как более безопасные альтернативы. Однако это не соответствует действительности: подобные напитки содержат дополнительные примеси именно из-за отсутствия надлежащей промышленной очистки сырья, вследствие чего метанол — побочный продукт брожения — присутствует в значительных концентрациях, подчеркнул Водовозов.
Сколько человек погибло
Во время рассмотрения ходатайства в суде следователь СК сообщил, что, согласно предварительным данным, не менее 10 человек скончались в результате отравления некачественным алкоголем. Как рассказала URA.RU родственница жертв, две жительницы Коркино Челябинской области, умершие после употребления приобретенной на сочинском рынке чачи, перед смертью обращались за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия. Одной из женщин врачи диагностировали паническую атаку, другой — повышение артериального давления.
«Умерли две сестры. Одна из них ездила отдыхать в Сочи, оттуда привезла этот яд. Первая выпила немного и поехала в гости, там ей и стало плохо, около 11 вечера она почувствовала недомогания, приехала „скорая“ и сказала что это просто паническая атака. Состояние было невменяемым, у нее болела голова, были яркие вспышки в глазах, судороги. „Скорая“ уехала, под утро сестра умерла», — рассказала родственница погибшей.
Вторая сестра почувствовала недомогание на работе на следующий день. Она также вызвала скорую помощь, ей диагностировали повышенное давление, сделали инъекцию и уехали. Позднее женщина самостоятельно обратилась в больницу, где впала в кому; началась полиорганная недостаточность, и около двух часов ночи она скончалась. Экспертиза еще не завершена, официального заключения о причинах смерти пока нет, уточнила собеседница издания. Обеим женщинам было 35 и 37 лет.
Наказание за продажу кустарной чачи
Жительницу Сочи в возрасте 30 лет заключили под стражу сроком на один месяц по обвинению в отравлении чачей. По данным суда, алкогольный напиток был изготовлен в домашних условиях, при этом угрозы для жизни он не представлял. В отношении второй подозреваемой, 71-летней жительницы курортного города, суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 30 суток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.