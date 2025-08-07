07 августа 2025

WP: решение Трампа по встрече с Путиным не понравилось союзникам Украины в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновники ЕС сильно расстроились, когда Трамп заявил о планах встретиться с Путиным
Чиновники ЕС сильно расстроились, когда Трамп заявил о планах встретиться с Путиным Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Решение президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным расстроило европейских чиновников. Об этом сообщает The Washington Post. 

«Мы были сильно расстроены. Несмотря на всю эту шумиху, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. Пока. Ни на йоту», — заявил The Washington Post высокопоставленный европейский чиновник.  

Издание отмечает, что в Киеве некоторые официальные лица выразили тревогу по поводу того, что Путин в очередной раз маневрирует, чтобы исключить Украину и ее европейских сторонников из переговоров.

Впервые с момента начала СВО Путин и Трамп с огласовали проведение личных переговоров. По данным источников, встреча может состояться уже в ближайшие дни — возможно, на следующей неделе. Как сообщил российский лидер, переговоры вероятно пройдут на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эта страна уже не раз выступала нейтральной площадкой для диалога между Москвой и Вашингтоном.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным расстроило европейских чиновников. Об этом сообщает The Washington Post.  «Мы были сильно расстроены. Несмотря на всю эту шумиху, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. Пока. Ни на йоту», — заявил The Washington Post высокопоставленный европейский чиновник.   Издание отмечает, что в Киеве некоторые официальные лица выразили тревогу по поводу того, что Путин в очередной раз маневрирует, чтобы исключить Украину и ее европейских сторонников из переговоров. Впервые с момента начала СВО Путин и Трамп с огласовали проведение личных переговоров. По данным источников, встреча может состояться уже в ближайшие дни — возможно, на следующей неделе. Как сообщил российский лидер, переговоры вероятно пройдут на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эта страна уже не раз выступала нейтральной площадкой для диалога между Москвой и Вашингтоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...