WP: решение Трампа по встрече с Путиным не понравилось союзникам Украины в ЕС

Решение президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным расстроило европейских чиновников. Об этом сообщает The Washington Post.
«Мы были сильно расстроены. Несмотря на всю эту шумиху, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. Пока. Ни на йоту», — заявил The Washington Post высокопоставленный европейский чиновник.
Издание отмечает, что в Киеве некоторые официальные лица выразили тревогу по поводу того, что Путин в очередной раз маневрирует, чтобы исключить Украину и ее европейских сторонников из переговоров.
Впервые с момента начала СВО Путин и Трамп с огласовали проведение личных переговоров. По данным источников, встреча может состояться уже в ближайшие дни — возможно, на следующей неделе. Как сообщил российский лидер, переговоры вероятно пройдут на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эта страна уже не раз выступала нейтральной площадкой для диалога между Москвой и Вашингтоном.
