07 августа 2025

Трамп: Путину не нужно встречаться с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Трамп прокомментировал слухи о своих условиях для переговоров
Трамп прокомментировал слухи о своих условиях для переговоров

Президенту России Владимиру Путину не нужно встречаться с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты руководства России с Зеленским», — передает ТАСС. Ранее СМИ распространили слух о том, что американский лидер якобы требует предварительной встречи украинского и российского лидера в качестве условий для переговоров.

