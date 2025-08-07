Трамп: Путину не нужно встречаться с Зеленским

Трамп прокомментировал слухи о своих условиях для переговоров
Президенту России Владимиру Путину не нужно встречаться с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты руководства России с Зеленским», — передает ТАСС. Ранее СМИ распространили слух о том, что американский лидер якобы требует предварительной встречи украинского и российского лидера в качестве условий для переговоров.
