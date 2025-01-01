Как получить налоговый вычет на детей в 2025 году: новый порядок предоставления

С началом 2025 года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации, касающиеся налоговых вычетов для семей, воспитывающих детей. Согласно нововведениям, размер налоговых вычетов для второго, третьего и каждого последующего ребенка увеличен в два раза. Как получить налоговый вычет на детей в 2025 году — в материале URA.RU.
Что такое налоговый вычет на детей: кто его получает
Стандартный вычет на ребенка — это сумма, на которую можно снизить доход при расчете налоговой базы для НДФЛ. С помощью него снижается размер налоговой базы, а налог начисляют на сумму меньше. Такой налоговый вычет положен налогоплательщикам: родителям и их супругам, усыновителям, попечителям и опекунам.
Вычет можно получить, только если родитель платит НДФЛ со своих доходов. Это сотрудники организаций, предприниматели на основной системе налогообложения, владельцы недвижимости, которые сдают ее в аренду и платят налог с доходов. Вычет может получить каждый родитель. Право на него могут получить отчим или мачеха, если они также содержат ребенка. В этом случае родитель ребенка должен написать заявление в бухгалтерию, что его ребенок находится на общем иждивении супругов.
Размеры налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое
С начала 2025 года в России увеличены стандартные налоговые вычеты для семей с детьми. Инициатива, подготовленная Министерством финансов РФ, предполагает повышение вычетов в два раза по сравнению с предыдущими размерами, что было сделано на основе предложений бизнеса и парламентариев.
«Увеличены ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка — до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей», — передает РИА Новости. Согласно сообщению, размер вычета на первого ребенка остается неизменным и составляет 1400 рублей.
Также было проведено повышение предельного размера дохода, допустимого для получения налоговых вычетов. Новый порог установлен на уровне 450 тысяч рублей в год, благодаря чему больше семей может претендовать на налоговые льготы, передает «Царьград». Эти изменения вступили в силу в рамках обширного пакета поправок к Налоговому кодексу РФ.
Как получить: новый порядок предоставления детского вычета
Произошли два значительных изменения в порядке предоставления налоговых вычетов на детей: теперь работники освобождены от обязанности подавать заявление на получение такого вычета, а работодатели больше не несут ответственность за проверку получения вычетов сотрудниками в других организациях.
С начала 2025 года для получения налогового вычета на детей работникам больше не потребуется писать заявление. Вместо этого достаточно будет предоставить работодателю копии свидетельств о рождении детей и другие подтверждающие документы, такие как справка об очном обучении из высшего учебного заведения для детей старше 18 лет.
Если условия для предоставления вычета изменятся, например, если ребенок получит статус инвалида, сотрудник обязан уведомить об этом работодателя и представить соответствующие документы. Тем не менее, в Налоговом кодексе не указаны конкретные сроки для этого, поэтому рекомендуется, чтобы работодатель учел это обстоятельство в своих внутренних документах.
Также с 2025 года работодателям не нужно будет требовать от сотрудников справки о неполучении вычетов на других местах работы. Ранее, например, в 2024 году работодатель должен был запрашивать такую справку, если сотрудник претендовал на вычеты в нескольких местах одновременно.
По окончании года налоговые органы самостоятельно проведут перепроверку предоставленных вычетов. В случае обнаружения излишне выплаченных сумм, сотрудник будет обязан вернуть их в бюджет по соответствующему уведомлению из налоговой инспекции.
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