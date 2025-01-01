ВСУ ударили кассетным снарядом HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР

Украинские военные использовали американские кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую ракету М30А1 (шрапнельная), выпущенную из РСЗО M142 HIMARS (М-270)», — передает РИА Новости. Жители населенного пункта поделились изданию, что обстрелом было повреждено остекление пятиэтажек во всем микрорайоне.
В результате взрыва балкон был полностью разрушен, окно вырвано. Местная жительница Ольга сообщила, что нечто страшное поразило их пятиэтажный дом, в результате чего во всех подобных зданиях окна были выбиты. Она добавила, что это было похоже на новогоднее поздравление, поскольку они теперь являются частью России, но подчеркнула, что их воля остается непоколебимой.
Кроме того, в результате обстрела был уничтожен гражданский автомобиль. Другой житель, Дмитрий, рассказал, что елка и салаты в его доме были перевернуты. Он пригласил заинтересованных посмотреть на последствия самих. Дмитрий также упомянул, что его машина сгорела, стекла разбиты и все вокруг перевернуто. В итоге он был вынужден уйти к своей матери.
Ранее URA.RU писало об уничтожении фугасной боеголовки ракеты HIMARS в Курской области. Его нашли сотрудники МЧС России. Они обследовали город Рыльск.
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