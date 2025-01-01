Россиянам назвали условия выхода на пенсию в 2025 году по-новому

В результате пенсионной реформы в 2025 году для выхода на пенсию требуется накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и иметь необходимый страховой стаж, а не просто достичь пенсионного возраста. В 2025 году минимальный стаж для выхода на пенсию составит 15 лет. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК», — рассказал агентству «Прайм» Виноградов.
В 2025 году минимальный стаж для выхода на пенсию составит 15 лет. В этот стаж включаются периоды работы по трудовым договорам, военная служба, больничные листы, декретные отпуска, регистрация в центре занятости, а также уход за инвалидами и пожилыми людьми. Женщины с 37-летним стажем и мужчины с 42-летним могут выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее 57 и 62 лет соответственно. При нехватке стажа можно использовать добровольное пенсионное страхование, продолжить работу или получить социальную пенсию.
Работники вредных производств могут уйти на пенсию досрочно: женщины в 45 лет, мужчины в 50, при стаже работы на таком производстве не менее 7,5 и 10 лет соответственно, и общем стаже не менее 15 и 20 лет. Многодетные матери могут выйти на пенсию раньше: при троих детях — в 57 лет, четырех — в 56 лет, пятерых и более — в 50 лет, при стаже не менее 15 лет и соответствующем ИПК.
Ранее URA.RU сообщало, что в России в 2025 году вернут индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Кроме того, с апреля 2025 года социальные пенсии вырастут почти на 15%, а средний размер к концу года составит более 15 тысяч рублей. При этом ожидается, что средняя страховая пенсия по старости в новом году составит 24 059,12 рубля.
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