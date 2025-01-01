01 января 2025

В результате теракта в США погибло 15 человек

ФБР: в результате теракта в Новом Орлеане погибли 15 человек
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Число погибших в теракте в новом орлеане увеличилось до 15
Число погибших в теракте в новом орлеане увеличилось до 15 Фото:

В результате теракта в Новом Орлеане (США) погибло 15 человек. Об этом сообщает ФБР.

«Число погибших в теракте в Новом Орлеане увеличилось до 15», — говорится на сайте. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на ФБР. 

По предварительным данным, личность подозреваемого в организации теракта в Новом Орлеане установлена. Как сообщает местное издание Nola, ему 42 года и его зовут Шамсуд Дин Джаббар, передает телеканал 360. По данным The New York Post, Джаббар провел свои юношеские годы в Техасе. Также сообщается, что он отдал десять лет службы в армейских рядах. Для совершения нападения он использовал пикап, взятый напрокат. 

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В результате теракта в Новом Орлеане (США) погибло 15 человек. Об этом сообщает ФБР. «Число погибших в теракте в Новом Орлеане увеличилось до 15», — говорится на сайте. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на ФБР.  По предварительным данным, личность подозреваемого в организации теракта в Новом Орлеане установлена. Как сообщает местное издание Nola, ему 42 года и его зовут Шамсуд Дин Джаббар, передает телеканал 360. По данным The New York Post, Джаббар провел свои юношеские годы в Техасе. Также сообщается, что он отдал десять лет службы в армейских рядах. Для совершения нападения он использовал пикап, взятый напрокат. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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