01 января 2025
31 декабря 2024

Екатеринбуржец проехался с огромной скоростью на елке, привязанной к Audi

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржец на елке, привязанной к Audi, запускал фейерверки
Екатеринбуржец на елке, привязанной к Audi, запускал фейерверки Фото:

Екатеринбуржец проехался с огромной скоростью на елке, привязанной к седану бренда Audi. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На большой скорости, с привязанной к машине человеком на елке, пронеслись по центру города, запуская салют», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По сообщению паблика, это были те же екатеринбуржцы, которые устроили мощнейший салют и дрифтили вокруг него этой ночью.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Екатеринбуржец проехался с огромной скоростью на елке, привязанной к седану бренда Audi. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На большой скорости, с привязанной к машине человеком на елке, пронеслись по центру города, запуская салют», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По сообщению паблика, это были те же екатеринбуржцы, которые устроили мощнейший салют и дрифтили вокруг него этой ночью. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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