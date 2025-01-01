Екатеринбуржец проехался с огромной скоростью на елке, привязанной к Audi

Екатеринбуржец проехался с огромной скоростью на елке, привязанной к седану бренда Audi. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На большой скорости, с привязанной к машине человеком на елке, пронеслись по центру города, запуская салют», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По сообщению паблика, это были те же екатеринбуржцы, которые устроили мощнейший салют и дрифтили вокруг него этой ночью.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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