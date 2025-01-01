Услуги ЖКХ в России подорожают неравномерно

Рост цен на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в 2025 году в регионах РФ будут неравномерными. Однако при этом стоимость не будет превышать максимальный порог, установленный правительством России. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Коммунальные услуги в России предоставляются монополистами, и тарифы на них регулируются государством. Ежегодно федеральное правительство выпускает распоряжение, которое определяет „потолок“ роста платежей в каждом регионе. Но не обязательно, что в регионах совокупный рост платежа составит определенную правительством величину», — заявила Разворотнева, отметив, что региональные коммунальные службы сами устанавливают стоимость тарифов на каждый из ресурсов, но так, чтобы в совокупности это не превышало установленный показатель. Ее слова передает РИА Новости.
Она отметила, что цены на отопление в негазифицированных российских регионах, таких как Иркутская область и Республика Хакасия, обычно высокие. Для стабилизации ситуации в 2025 году в регионах, где уровень газификации составляет менее 5%, будут увеличены пороги потребления электричества. Чем больше потребление — тем выше цена.
Установление тарифов на услуги ЖКХ должно соответствовать текущим условиям рынка, включая рост заработной платы, чтобы сдержать отток кадров, заявила исполнительный директор сервисной компании «Азбука Ижевск» Нина Зянкина. Она добавила, что размер платы должен обеспечивать достойное содержание и ремонт имущества владельцев помещений, и по этой причине тарифы корректируются ежегодно.
Также руководитель отдела по правовым вопросам управляющей компании «Самолет» Вячеслав Соколов уточнил, что индексация тарифов, утверждаемых местными властями, обычно происходит раз в год. Если же размер платы определен на собрании собственников, то индексация или установление новой платы также должны проводиться аналогичным образом. Отмечается, что рост тарифов на жилищные услуги будет соответствовать минимуму уровня инфляции.
Ранее доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов сообщил, что пенсионеры могут полностью освободиться от уплаты услуг ЖКХ при условии, что они имеют статус Героя России, СССР, Героя Социалистического Труда и Героя Труда России. На таком же основании они могут оформить субсидии, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.