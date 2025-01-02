Названа главная задача для ВС РФ в 2025 году: карта спецоперации на 2 января

В рамках проведения спецоперации на Украине, главной задачей для российской армии в 2025 году остается обхождение территорий на фронте. Кроме того, по словам военного эксперта, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, еще одна важная задача, стоящая перед ВС РФ — капитуляция украинской стороны. Ход спецоперации и обстановка на фронте на 2 января — в материале URA.RU.
Задачи ВС РФ на фронте в 2025 году
ВС РФ на фронте спецоперации в 2025 году поставили своей главной задачей установление контроля над новыми территориями. Олег Глазунов отметил, что лучшим итогом станет освобождение Одессы и Николаева, чтобы выйти к Приднестровью.
Он подчеркнул, что еще одна цель российских военных — капитуляция Украины, а не проведение мирных переговоров. По мнению военного эксперта, заключение мирного договора только отложит возобновление военных действий, а не прекратит их. Глазунов также отметил, что переговоры возможны лишь на условиях, которые предложит Россия.
ВС РФ нанесли тысячи ударов по военным целям на Украине за год
За прошедший год российские военные осуществили свыше 1,5 тысячи ударов по объектам военного назначения на территории Украины. Соответствующую информацию предоставили в Минобороны РФ. Кроме того, за год было освобождено 214 населенных пункта как в зоне спецоперации, так и в Курской области.
Атаки ВСУ на регионы России
В ночь с 1 на 2 января системы противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили 13 дронов, принадлежащих ВС Украины. Атаки беспилотников были направлены на пять российских регионов: в Калужской и Воронежской областях было сбито по одному БПЛА, в Белгородской области — три, а в Курской и Брянской областях — по четыре дрона.
Запорожское направление
На запорожском участке продолжаются в основном позиционные бои. Российские военные активны на различных участках фронта, ограничиваясь локальными столкновениями с использованием оружия дальнего действия. Существенных изменений в расположении сил на местности не наблюдается, передает telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
На донецком направлении ВС РФ продолжают действия по окружению Великой Новоселки, чтобы перерезать ключевые логистические маршруты украинских войск. Данная стратегия, на фоне мягкой зимы и усложненной дорожной ситуации, может значительно усугубить ситуацию для ВСУ в этом районе. Кроме того, в Курахово продолжаются операции по зачистке территорий, которые перешли под контроль российских войск. Активные действия ВС России наблюдаются также на флангах: сообщается о продвижении в направлении северо-западнее Курахово, в районе населенного пункта Шевченко, пишет telegram-канал.
Часовоярское направление
На направлении Часова Яра за последние сутки не поступало информации о каких-либо изменениях на фронте, связь с местными источниками отсутствует. Тем не менее, в telegram-канале WarGonzo отметили, что российские войска продолжают активные штурмовые операции в северной части населенного пункта.
Курское направление
Войска РФ продолжают активные наступательные действия против позиций украинских военных в районе Суджанска. ВСУ мобилизуют резервы в регион с целью замедления продвижения российских войск, говорится в сообщении от WarGonzo.
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