ВС РФ зачистили группировку к югу от Курахово и штурмуют Дачное

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ВС РФ фактически зачистили группировку украинских сил к югу от Курахова
ВС РФ фактически зачистили группировку украинских сил к югу от Курахова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы успешно завершили операцию по зачистке украинской группировки в районе от Успеновки до села Янтарное на юге от Курахова. Об этом сообщили представители силовых структур.

«В огневом мешке от Успеновки до Янтарного и окрестных территорий фактически все зачищено. Есть точечные очаги сопротивления, которые уничтожаются ударами артиллерии», — рассказали в ведомстве ТАСС. По информации источника, в настоящий момент продолжается активная фаза штурма населенного пункта Дачное, который также находится в указанном районе.

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Российские силы успешно завершили операцию по зачистке украинской группировки в районе от Успеновки до села Янтарное на юге от Курахова. Об этом сообщили представители силовых структур. «В огневом мешке от Успеновки до Янтарного и окрестных территорий фактически все зачищено. Есть точечные очаги сопротивления, которые уничтожаются ударами артиллерии», — рассказали в ведомстве ТАСС. По информации источника, в настоящий момент продолжается активная фаза штурма населенного пункта Дачное, который также находится в указанном районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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