ВС РФ зачистили группировку к югу от Курахово и штурмуют Дачное

Российские силы успешно завершили операцию по зачистке украинской группировки в районе от Успеновки до села Янтарное на юге от Курахова. Об этом сообщили представители силовых структур.
«В огневом мешке от Успеновки до Янтарного и окрестных территорий фактически все зачищено. Есть точечные очаги сопротивления, которые уничтожаются ударами артиллерии», — рассказали в ведомстве ТАСС. По информации источника, в настоящий момент продолжается активная фаза штурма населенного пункта Дачное, который также находится в указанном районе.
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