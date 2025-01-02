Путин получил новогодний подарок от школьника из ДНР

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Путину передали новогодний подарок из дерева от мальчика из ДНР
Путину передали новогодний подарок из дерева от мальчика из ДНР Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину передали новогодний подарок от 10-летнего мальчика из Ясиноватой (ДНР) Тимура Падалки. Он смастерил подарок из дерева. 

Главе государства передали подарок от мальчика волонтеры на полях форума «Мы вместе». По словам Падалки, он и удивился, и обрадовался, когда узнал, кому достался его подарок. Его мать рассказала, что они с сыном каждый год участвуют в школьном конкурсе. Об этом сообщает RT, подчеркивая, что семья уехала из Ясиноватой весной 2024 года из-за непрекращающихся обстрелов.

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Президенту РФ Владимиру Путину передали новогодний подарок от 10-летнего мальчика из Ясиноватой (ДНР) Тимура Падалки. Он смастерил подарок из дерева.  Главе государства передали подарок от мальчика волонтеры на полях форума «Мы вместе». По словам Падалки, он и удивился, и обрадовался, когда узнал, кому достался его подарок. Его мать рассказала, что они с сыном каждый год участвуют в школьном конкурсе. Об этом сообщает RT, подчеркивая, что семья уехала из Ясиноватой весной 2024 года из-за непрекращающихся обстрелов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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