Путин получил новогодний подарок от школьника из ДНР

Президенту РФ Владимиру Путину передали новогодний подарок от 10-летнего мальчика из Ясиноватой (ДНР) Тимура Падалки. Он смастерил подарок из дерева.
Главе государства передали подарок от мальчика волонтеры на полях форума «Мы вместе». По словам Падалки, он и удивился, и обрадовался, когда узнал, кому достался его подарок. Его мать рассказала, что они с сыном каждый год участвуют в школьном конкурсе. Об этом сообщает RT, подчеркивая, что семья уехала из Ясиноватой весной 2024 года из-за непрекращающихся обстрелов.
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