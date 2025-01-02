Умерла экс-руководитель музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

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Умерла Кальницкая, руководившая «Петергофом» в течение 13 лет
Умерла Кальницкая, руководившая «Петергофом» в течение 13 лет Фото:

Экс-руководитель музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась 2 января 2025 года. Она руководила музеем в течение 13 лет. О смерти Кальницкой сообщили в пресс-службе музея. 

«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — сообщили в официальном сообществе Петергофа в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что за 13 лет руководства Кальницкая многое сделала для сохранения, популяризации и развития «Петергофа» — в музее-заповеднике были отреставрированы парки и дворцы, обновлены старые и созданы новые музеи, исследована история Петергофа.

«Петергоф» включает в себя более 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга, фонтанная система этого музея-заповедника включает 147 фонтанов и является одной из самых больших в мире. Основной экспозицией является бывшая императорская резиденция, основанная Петром I в 1710 году.

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Экс-руководитель музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась 2 января 2025 года. Она руководила музеем в течение 13 лет. О смерти Кальницкой сообщили в пресс-службе музея.  «С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — сообщили в официальном сообществе Петергофа в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что за 13 лет руководства Кальницкая многое сделала для сохранения, популяризации и развития «Петергофа» — в музее-заповеднике были отреставрированы парки и дворцы, обновлены старые и созданы новые музеи, исследована история Петергофа. «Петергоф» включает в себя более 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга, фонтанная система этого музея-заповедника включает 147 фонтанов и является одной из самых больших в мире. Основной экспозицией является бывшая императорская резиденция, основанная Петром I в 1710 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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