Умерла экс-руководитель музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

Экс-руководитель музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась 2 января 2025 года. Она руководила музеем в течение 13 лет. О смерти Кальницкой сообщили в пресс-службе музея.
«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — сообщили в официальном сообществе Петергофа в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что за 13 лет руководства Кальницкая многое сделала для сохранения, популяризации и развития «Петергофа» — в музее-заповеднике были отреставрированы парки и дворцы, обновлены старые и созданы новые музеи, исследована история Петергофа.
«Петергоф» включает в себя более 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга, фонтанная система этого музея-заповедника включает 147 фонтанов и является одной из самых больших в мире. Основной экспозицией является бывшая императорская резиденция, основанная Петром I в 1710 году.
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