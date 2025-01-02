Российские силы установили флаг РФ в Белогорье

Рогов: ВС РФ установили триколор в селе Белогорье на ореховском направлении
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Ожесточенные бои за полное освобождение села Белогорье продолжаются
Ожесточенные бои за полное освобождение села Белогорье продолжаются Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные установили государственный флаг РФ в селе Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В настоящее время проводится зачистка западной и северной частей села.

«Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села», — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Председатель также уточнил, что хотя украинские силы и оказывают сопротивление, инициатива перешла в руки российских вооруженных сил. Активные боевые действия по полному освобождению населенного пункта продолжают разворачиваться.

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Российские военные установили государственный флаг РФ в селе Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В настоящее время проводится зачистка западной и северной частей села. «Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села», — отметил Рогов в беседе с РИА Новости. Председатель также уточнил, что хотя украинские силы и оказывают сопротивление, инициатива перешла в руки российских вооруженных сил. Активные боевые действия по полному освобождению населенного пункта продолжают разворачиваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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