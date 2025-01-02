В Крыму успешно завершены работы по устранению новых разливов нефтепродуктов в Керчи и Ленинском районе, которые обнаружили в четверг, 2 января. Как сообщают представители МЧС России, в ходе операции были очищены два загрязненных участка на берегу.
«В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на новых участках. За день в Керчи и Ленинском районе обнаружены два участка на берегу, загрязненных нефтепродуктами», — написали в официальном telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС вместе с волонтерами провели работы по очистке более четырех километров прибрежной территории. Во время работ было собрано свыше двух тонн загрязненного песка и почвы. За сутки специалисты смогли обследовать 214 километров береговой линии.
Всего в рамках текущей экологической кампании в регионе было обследовано 1803 километра береговой линии, очищено более 48,5 километра побережья и собрано 229 тонн отходов. Также благодаря усилиям спасателей удалось спасти 168 птиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.