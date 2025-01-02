На двух участках в Крыму собрали весь мазут. Видео

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В Крыму завершены работы по ликвидации разлива мазута на двух участках
В Крыму завершены работы по ликвидации разлива мазута на двух участках Фото:
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В Крыму успешно завершены работы по устранению новых разливов нефтепродуктов в Керчи и Ленинском районе, которые обнаружили в четверг, 2 января. Как сообщают представители МЧС России, в ходе операции были очищены два загрязненных участка на берегу.

«В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на новых участках. За день в Керчи и Ленинском районе обнаружены два участка на берегу, загрязненных нефтепродуктами», — написали в официальном telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС вместе с волонтерами провели работы по очистке более четырех километров прибрежной территории. Во время работ было собрано свыше двух тонн загрязненного песка и почвы. За сутки специалисты смогли обследовать 214 километров береговой линии.

Всего в рамках текущей экологической кампании в регионе было обследовано 1803 километра береговой линии, очищено более 48,5 километра побережья и собрано 229 тонн отходов. Также благодаря усилиям спасателей удалось спасти 168 птиц.

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В Крыму успешно завершены работы по устранению новых разливов нефтепродуктов в Керчи и Ленинском районе, которые обнаружили в четверг, 2 января. Как сообщают представители МЧС России, в ходе операции были очищены два загрязненных участка на берегу. «В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на новых участках. За день в Керчи и Ленинском районе обнаружены два участка на берегу, загрязненных нефтепродуктами», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС вместе с волонтерами провели работы по очистке более четырех километров прибрежной территории. Во время работ было собрано свыше двух тонн загрязненного песка и почвы. За сутки специалисты смогли обследовать 214 километров береговой линии. Всего в рамках текущей экологической кампании в регионе было обследовано 1803 километра береговой линии, очищено более 48,5 километра побережья и собрано 229 тонн отходов. Также благодаря усилиям спасателей удалось спасти 168 птиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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