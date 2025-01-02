Фицо пригрозил уменьшить помощь Киеву за остановку транзита газа

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По словам словацкого премьер-министра, Владимир Зеленский начал совершать саботаж на госфинансы Словакии
По словам словацкого премьер-министра, Владимир Зеленский начал совершать саботаж на госфинансы Словакии Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности снижения помощи украинским гражданам на фоне остановки Украиной транзита газа. Фицо подчеркнул, что его партия Smer-SD готова обсудить и договориться в коалиции о принятии соответствующих мер.

«За Smer-SD сообщаю, что мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — сказал Фицо. Видеообращение с его словами опубликовано на официальной странице премьера в одной из соцсетей.

Кроме того, Фицо выразил надежду на серьезное отношение коалиционных партнеров к ситуации с газом и подчеркнул важность предстоящих переговоров в Брюсселе, где словацкая делегация обсудит текущую ситуацию и возможные ответные меры. Премьер подчеркнул, что решения будут приняты после тщательного обсуждения в правительстве.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал совершать саботаж на государственные финансы Словакии и наносить ущерб финансовым интересам всего ЕС. Словакия должна показать, что это суверенная страна», — подписал словацкий премьер свое видеообращение.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности снижения помощи украинским гражданам на фоне остановки Украиной транзита газа. Фицо подчеркнул, что его партия Smer-SD готова обсудить и договориться в коалиции о принятии соответствующих мер. «За Smer-SD сообщаю, что мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — сказал Фицо. Видеообращение с его словами опубликовано на официальной странице премьера в одной из соцсетей. Кроме того, Фицо выразил надежду на серьезное отношение коалиционных партнеров к ситуации с газом и подчеркнул важность предстоящих переговоров в Брюсселе, где словацкая делегация обсудит текущую ситуацию и возможные ответные меры. Премьер подчеркнул, что решения будут приняты после тщательного обсуждения в правительстве. «Президент Украины Владимир Зеленский начал совершать саботаж на государственные финансы Словакии и наносить ущерб финансовым интересам всего ЕС. Словакия должна показать, что это суверенная страна», — подписал словацкий премьер свое видеообращение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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