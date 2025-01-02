Фицо пригрозил уменьшить помощь Киеву за остановку транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности снижения помощи украинским гражданам на фоне остановки Украиной транзита газа. Фицо подчеркнул, что его партия Smer-SD готова обсудить и договориться в коалиции о принятии соответствующих мер.
«За Smer-SD сообщаю, что мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — сказал Фицо. Видеообращение с его словами опубликовано на официальной странице премьера в одной из соцсетей.
Кроме того, Фицо выразил надежду на серьезное отношение коалиционных партнеров к ситуации с газом и подчеркнул важность предстоящих переговоров в Брюсселе, где словацкая делегация обсудит текущую ситуацию и возможные ответные меры. Премьер подчеркнул, что решения будут приняты после тщательного обсуждения в правительстве.
«Президент Украины Владимир Зеленский начал совершать саботаж на государственные финансы Словакии и наносить ущерб финансовым интересам всего ЕС. Словакия должна показать, что это суверенная страна», — подписал словацкий премьер свое видеообращение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.