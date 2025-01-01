01 января 2025

Книга пермского писателя Иванова стала одной из самых продаваемых в 2024 году

За месяц купили более 16 тысяч экземпляров романа «Вегетация» Алексея Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Иванов написал роман, от которого невозможно оторваться
Алексей Иванов написал роман, от которого невозможно оторваться Фото:

Научно-фантастический роман «Вегетация» пермского писателя Алексея Иванова вошел в число самых продаваемых книг в 2024 году. Традиционный рейтинг составил Forbes.

«Мастерство и репутация Алексея Иванова таковы, что новый роман „Вегетация“, который называют смесью антиутопии, триллера, киберпанка, научной фантастики и роуд-муви, появившись на прилавках только 28 ноября, с разгону влетел в топ продаж. Эффект объяснимый. Иванов умеет писать сюжетно, ярко, кинематографично и всегда — неважно, происходит действие в XV веке в сердце Пармы, в Тобольске петровских времен или, как теперь, в некоем будущем — о нас сегодняшних», — пишет на своем сайте Forbes. 

Первые три строчки занимают Виктор Дашкевич «Императорский Див. Колдун Российской империи» (продано 62,5 тыс экземпляров), Питер Боланд «Убийства и кексики. Детективное агентство „Благотворительный магазин“ (продан 53,7 тыс экземпляр), Виктор Дашкевич „Демон из Пустоши. Колдун Российской империи“ (продано: 41,5 тыс экземпляров). С ноября 2024 года читатели успели купить 16,3 тысячи экземпляров „Вегетация“ . С этим показателем она занимает седьмое место рейтинга.

Ранее URA.RU сообщало о том, что роман «Вегетация» Алексея Иванова экранизируют. Это постапокалиптическое роуд-муви, «дизельпанк в российской глухомани».

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Научно-фантастический роман «Вегетация» пермского писателя Алексея Иванова вошел в число самых продаваемых книг в 2024 году. Традиционный рейтинг составил Forbes. «Мастерство и репутация Алексея Иванова таковы, что новый роман „Вегетация“, который называют смесью антиутопии, триллера, киберпанка, научной фантастики и роуд-муви, появившись на прилавках только 28 ноября, с разгону влетел в топ продаж. Эффект объяснимый. Иванов умеет писать сюжетно, ярко, кинематографично и всегда — неважно, происходит действие в XV веке в сердце Пармы, в Тобольске петровских времен или, как теперь, в некоем будущем — о нас сегодняшних», — пишет на своем сайте Forbes.  Первые три строчки занимают Виктор Дашкевич «Императорский Див. Колдун Российской империи» (продано 62,5 тыс экземпляров), Питер Боланд «Убийства и кексики. Детективное агентство „Благотворительный магазин“ (продан 53,7 тыс экземпляр), Виктор Дашкевич „Демон из Пустоши. Колдун Российской империи“ (продано: 41,5 тыс экземпляров). С ноября 2024 года читатели успели купить 16,3 тысячи экземпляров „Вегетация“ . С этим показателем она занимает седьмое место рейтинга. Ранее URA.RU сообщало о том, что роман «Вегетация» Алексея Иванова экранизируют. Это постапокалиптическое роуд-муви, «дизельпанк в российской глухомани».
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© Служба новостей «URA.RU»
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