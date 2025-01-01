01 января 2025

Свердловский участок «путинского автобана» окутало мощным снегопадом. Фото

ГАИ предупредило о сильном снеге на трассе Пермь — Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег ограничивает видимость на Пермском тракте (архивное фото)
Снег ограничивает видимость на Пермском тракте (архивное фото) Фото:

В Свердловской области окутало мощным снегопадом трассу Пермь — Екатеринбург, являющейся частью М-12. В региональной Госавтоинспекции предупреждают, что самым опасным участком является проезд через Ачитский район.

«На автодороге „Пермь — Екатеринбург“ Ачитского района наблюдается осложнение дорожных и погодных условий в связи со снегопадом: проезжая часть заметена снегом, видимость ограничена. В связи с непогодой призываем водителей выбирать пониженную скорость, выдерживать достаточную дистанцию до впереди идущего транспорта. А также отказаться от частых перестроений, избегать обгонов и других резких маневров», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС выпустило экстренно предупреждение о штормовом ветре в Свердловской области. 3 января ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

170-й километр трассы Пермь - Екатеринбург
170-й километр трассы Пермь - Екатеринбург
Фото:

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В Свердловской области окутало мощным снегопадом трассу Пермь — Екатеринбург, являющейся частью М-12. В региональной Госавтоинспекции предупреждают, что самым опасным участком является проезд через Ачитский район. «На автодороге „Пермь — Екатеринбург“ Ачитского района наблюдается осложнение дорожных и погодных условий в связи со снегопадом: проезжая часть заметена снегом, видимость ограничена. В связи с непогодой призываем водителей выбирать пониженную скорость, выдерживать достаточную дистанцию до впереди идущего транспорта. А также отказаться от частых перестроений, избегать обгонов и других резких маневров», — говорится в сообщении. Ранее МЧС выпустило экстренно предупреждение о штормовом ветре в Свердловской области. 3 января ожидаются порывы до 18 метров в секунду. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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