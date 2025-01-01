В Свердловской области окутало мощным снегопадом трассу Пермь — Екатеринбург, являющейся частью М-12. В региональной Госавтоинспекции предупреждают, что самым опасным участком является проезд через Ачитский район.
«На автодороге „Пермь — Екатеринбург“ Ачитского района наблюдается осложнение дорожных и погодных условий в связи со снегопадом: проезжая часть заметена снегом, видимость ограничена. В связи с непогодой призываем водителей выбирать пониженную скорость, выдерживать достаточную дистанцию до впереди идущего транспорта. А также отказаться от частых перестроений, избегать обгонов и других резких маневров», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС выпустило экстренно предупреждение о штормовом ветре в Свердловской области. 3 января ожидаются порывы до 18 метров в секунду.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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