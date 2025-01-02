Пять главных вызовов для экономики России в 2025 году

Глава комитета ТПП Борисов: в 2025 году экономика РФ вырастет быстрее, чем у ЕС

03 января 2025 в 01:01 Размер текста - 17 +

Российская экономика столкнется с рядом вызовов в 2025 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Экономике России в 2025 году предрекают ряд вызовов, среди которых: санкционное давление, инфляция и курс рубля. При этом ряд экономических отраслей, таких как обработка, инфраструктура, внутреннее потребление товаров и услуг и другие будут развиваться, и Россия продолжит обгонять Запад по темпам экономического роста. О том, какие вызовы ждут российскую экономику, как на нее влияет СВО и ждет ли РФ стагфляция или деноминация — в материале URA.RU. Вызовы для российской экономики в 2025 году В 2025 году российскую экономику будет ждать целый ряд вызовов, в числе которых курс рубля и дефицит кадров, который вряд ли исчезнет раньше 2030 года. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительного рынка Александр Борисов. По его мнению, свою роль также сыграет растущее влияние ручного управления со стороны властей на фоне попыток смягчения контрольно-надзорной функции государства. Вызовы для российской экономики во многом определяются новой геополитической реальностью и продолжением санкционного давления, подчеркнул в беседе с URA.RU доктор экономических наук Андрей Марголин. Однако, по его словам, Россия научилась этому противостоять и в условиях санкций продолжает наращивать темпы роста экономики. Новость по теме Каких санкций от Запада ожидать России в 2025 году «Надо обратить внимание на то, что так называемые недружественные страны уже много раз говорили, что российская экономика ничего не выдержит, а получается, что она растет темпами, которые превышают их собственные темпы роста. То есть, риски сохраняются, но тем не менее, Как всегда бывало в российской истории, и как в одной из известных песен, чем выше давление, тем крепче бетон», — отметил Марголин. Что касается курса рубля, то проблемы с ним могут возникнуть в случае введения новых санкций, считает директор центра социальной экономики Алексей Зубец. В беседе с URA.RU он напомнил, что аналогичная ситуация была после ограничений Запада в отношении «Газпромбанка». Тогда курс доллара резко вырос до 114 рублей за несколько дней. «Ходят слухи о том, что под конец своей каденции [президент США Джо] Байден может ввести драконовские санкции против российской нефти. Например, он может ввести вторичные санкции для российских экспортеров. И будут проблемы с продажей», — объяснил Зубец. По мнению директора центра социальной экономики, под конец 2025 года равновесный курс доллара может составить 115 рублей. На состояние рубля также влияет инфляция, напомнил Марголин. Однако существуют оптимистические ожидания, что Россия будет «потихонечку» справляться со всеми этими вызовами, отметил он. Вторым фактором, который усиливает неопределенность для российской экономики, остается спецоперация на Украине. «От этого зависят, во-первых, кадры: в армии люди или „на гражданке“. И, во-вторых, это высокие расходы на оборону или их снижение», — подчеркнул Зубец. Новость по теме Что станет с пенсиями и налогами в 2025 году: какие новые законы вступают в силу Кроме того, в России, несмотря на рост зарплат и реальных доходов населения, продолжает усиливаться социальная дифференциация, заявил Борисов. Это является негативным фактором для будущего развития страны. Поэтому государству необходимо обеспечивать социальную поддержку отдельных слоев населения. Угроза стагнации и стагфляции Сценарий стагфляции был основным для 2025 года, однако оживление российской экономики в последние месяцы позволяет делать более оптимистичные прогнозы, считают эксперты. «Экономика России набрала достаточный темп роста. Он, конечно, снизится в 2025 году, но продолжится хотя бы в силу инерции», — отметил Борисов. Марголин напомнил, что стагнацию и стагфляцию в России прогнозировали ранее, однако этого не произошло. Он подчеркнул, что состояние экономики во многом зависит от населения страны, которое уже стало менее восприимчиво к внешним воздействиям. «Чем более консолидированным будет общество, чем больше мы будем думать о развитии, тем в меньшей степени эти риски будут для нас существенными», — заключил доктор экономических наук. Слухи о возможной деноминации Зубец объяснил влиянием на российское интернет-пространство со стороны украинских информационных «троллей». Они появились еще в 2022 году, после начала спецоперации РФ на Украине и введения Западом первых пакетов санкций. Тогда Центробанк РФ объявил, что никаких предпосылок для деноминации нет — последняя происходила в 1998 году, в период гиперинфляции. А проведенная тогда модернизация банкнот была нацелена на то, чтобы укрепить доверие к российской национальной валюте. Деноминация России не грозит, подчеркнул эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU «Сейчас эта тема неактуальна. Разговоры о деноминации — это как раз ровно действия украинских „троллей“. Других оснований я не вижу», — подчеркнул Зубец. Развитие экономики России Если Запад откажется от введения санкций против российской нефти, а СВО продолжится, то российскую экономику ждет рост. В частности, за счет перехода средств из военного сектора в гражданский. «У нас происходит то, что называется „просачиванием“. Много денег крутится в военной и околовоенной экономике. И вдруг эти деньги, не сказать, что потоком, но попали в гражданскую экономику, и началось развитие», — объяснил Зубец. По его словам, положительные тенденции наблюдаются уже последние два-три месяца 2024 года. «В принципе мы можем увидеть развитие экономики в следующем году более высокими темпами, чем-то, о чем говорил [президент РФ Владимир] Путин. 2,5% — это скорее нижняя оценка роста экономики, чем верхняя», — сказал директор центра исследований социальной экономики. Пока идет СВО, в России будет развиваться оборонно-промышленный комплекс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В условиях продолжения СВО активнее всего будет развиваться оборонно-промышленный комплекс — в частности, производство военной техники и снарядов, считает Зубец. Однако в случае перемирия рост также ожидает торговлю, логистику и производство товаров массового спроса, предположил он. Развитие строительной отрасли стоит ждать только в случае возрождения массовой льготной ипотеки — без нее рынок недвижимости стагнирует. Однако ранее опрошенные URA.RU эксперты считают, что ожидать этого в 2025 году не стоит. На данный момент у государственного бюджета нет возможностей финансировать льготные ставки по ипотеке. Развитие также ждет отрасли информационных технологий, отметил Марголин. В частности, будет происходить цифровизации госуправления и бизнеса. «Довольно много вкладывается в развитие инфраструктуры. Здесь тоже очень важный момент. Она разная: и энергетическая, и транспортная, какой только нет. Все эти виды инфраструктуры в дальнейшем послужат локомотивом для устойчивого экономического развития, потому что без инфраструктуры развиваться очень сложно», — подчеркнул Марголин. Экономика России будет расти благодаря самообеспеченности ресурсами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самообеспеченность России ресурсами позволяет ей сделать более эффективный маневр сил и средств с фокусом на свои главные цели. Это одна из причин, которая позволяет экономике РФ в 2025 году расти быстрее европейской и американской, отметил в разговоре с URA.RU Борисов. В 2024 году рост ВВП России составил 3,9%. В 2025 году он ожидается в пределах 2,5% — однако это все равно выше, чем у ведущих стран Западной Европы и США. «У США эта цифра колеблется в пределах 2%, у европейцев от 0,6% до 1,2%, а в Германии вообще спад второй год подряд», — напомнил Борисов. «Промышленный мотор Европы, то есть экономика Германии, глохнет. Даже по оптимистичным прогнозам, ее экономический рост вряд ли превысит 1%. Ну российская экономика всяко будет быстрее расти», — считает Марголин. При этом, в наступившем году темпы роста российской экономики не превысят мировые показатели, заявил Зубец. Сейчас они составляют примерно 3%. Экономисты сегодня сходятся во мнении, что ВВП не полностью отражает все происходящее с экономикой конкретной страны, подчеркнул Марголин. Это связано с тем, что многие эффекты носят нефинансовый характер и связаны с оценкой качества жизни. «Здесь нам предстоит решать сложные экономические, социальные и экологические проблемы в комплексе. Россия примет и этот вызов и достойно на него ответит», — добавил доктор экономических наук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экономике России в 2025 году предрекают ряд вызовов, среди которых: санкционное давление, инфляция и курс рубля. При этом ряд экономических отраслей, таких как обработка, инфраструктура, внутреннее потребление товаров и услуг и другие будут развиваться, и Россия продолжит обгонять Запад по темпам экономического роста. О том, какие вызовы ждут российскую экономику, как на нее влияет СВО и ждет ли РФ стагфляция или деноминация — в материале URA.RU. Вызовы для российской экономики в 2025 году В 2025 году российскую экономику будет ждать целый ряд вызовов, в числе которых курс рубля и дефицит кадров, который вряд ли исчезнет раньше 2030 года. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительного рынка Александр Борисов. По его мнению, свою роль также сыграет растущее влияние ручного управления со стороны властей на фоне попыток смягчения контрольно-надзорной функции государства. Вызовы для российской экономики во многом определяются новой геополитической реальностью и продолжением санкционного давления, подчеркнул в беседе с URA.RU доктор экономических наук Андрей Марголин. Однако, по его словам, Россия научилась этому противостоять и в условиях санкций продолжает наращивать темпы роста экономики. «Надо обратить внимание на то, что так называемые недружественные страны уже много раз говорили, что российская экономика ничего не выдержит, а получается, что она растет темпами, которые превышают их собственные темпы роста. То есть, риски сохраняются, но тем не менее, Как всегда бывало в российской истории, и как в одной из известных песен, чем выше давление, тем крепче бетон», — отметил Марголин. Что касается курса рубля, то проблемы с ним могут возникнуть в случае введения новых санкций, считает директор центра социальной экономики Алексей Зубец. В беседе с URA.RU он напомнил, что аналогичная ситуация была после ограничений Запада в отношении «Газпромбанка». Тогда курс доллара резко вырос до 114 рублей за несколько дней. «Ходят слухи о том, что под конец своей каденции [президент США Джо] Байден может ввести драконовские санкции против российской нефти. Например, он может ввести вторичные санкции для российских экспортеров. И будут проблемы с продажей», — объяснил Зубец. По мнению директора центра социальной экономики, под конец 2025 года равновесный курс доллара может составить 115 рублей. На состояние рубля также влияет инфляция, напомнил Марголин. Однако существуют оптимистические ожидания, что Россия будет «потихонечку» справляться со всеми этими вызовами, отметил он. Вторым фактором, который усиливает неопределенность для российской экономики, остается спецоперация на Украине. «От этого зависят, во-первых, кадры: в армии люди или „на гражданке“. И, во-вторых, это высокие расходы на оборону или их снижение», — подчеркнул Зубец. Кроме того, в России, несмотря на рост зарплат и реальных доходов населения, продолжает усиливаться социальная дифференциация, заявил Борисов. Это является негативным фактором для будущего развития страны. Поэтому государству необходимо обеспечивать социальную поддержку отдельных слоев населения. Угроза стагнации и стагфляции Сценарий стагфляции был основным для 2025 года, однако оживление российской экономики в последние месяцы позволяет делать более оптимистичные прогнозы, считают эксперты. «Экономика России набрала достаточный темп роста. Он, конечно, снизится в 2025 году, но продолжится хотя бы в силу инерции», — отметил Борисов. Марголин напомнил, что стагнацию и стагфляцию в России прогнозировали ранее, однако этого не произошло. Он подчеркнул, что состояние экономики во многом зависит от населения страны, которое уже стало менее восприимчиво к внешним воздействиям. «Чем более консолидированным будет общество, чем больше мы будем думать о развитии, тем в меньшей степени эти риски будут для нас существенными», — заключил доктор экономических наук. Слухи о возможной деноминации Зубец объяснил влиянием на российское интернет-пространство со стороны украинских информационных «троллей». Они появились еще в 2022 году, после начала спецоперации РФ на Украине и введения Западом первых пакетов санкций. Тогда Центробанк РФ объявил, что никаких предпосылок для деноминации нет — последняя происходила в 1998 году, в период гиперинфляции. А проведенная тогда модернизация банкнот была нацелена на то, чтобы укрепить доверие к российской национальной валюте. «Сейчас эта тема неактуальна. Разговоры о деноминации — это как раз ровно действия украинских „троллей“. Других оснований я не вижу», — подчеркнул Зубец. Развитие экономики России Если Запад откажется от введения санкций против российской нефти, а СВО продолжится, то российскую экономику ждет рост. В частности, за счет перехода средств из военного сектора в гражданский. «У нас происходит то, что называется „просачиванием“. Много денег крутится в военной и околовоенной экономике. И вдруг эти деньги, не сказать, что потоком, но попали в гражданскую экономику, и началось развитие», — объяснил Зубец. По его словам, положительные тенденции наблюдаются уже последние два-три месяца 2024 года. «В принципе мы можем увидеть развитие экономики в следующем году более высокими темпами, чем-то, о чем говорил [президент РФ Владимир] Путин. 2,5% — это скорее нижняя оценка роста экономики, чем верхняя», — сказал директор центра исследований социальной экономики. В условиях продолжения СВО активнее всего будет развиваться оборонно-промышленный комплекс — в частности, производство военной техники и снарядов, считает Зубец. Однако в случае перемирия рост также ожидает торговлю, логистику и производство товаров массового спроса, предположил он. Развитие строительной отрасли стоит ждать только в случае возрождения массовой льготной ипотеки — без нее рынок недвижимости стагнирует. Однако ранее опрошенные URA.RU эксперты считают, что ожидать этого в 2025 году не стоит. На данный момент у государственного бюджета нет возможностей финансировать льготные ставки по ипотеке. Развитие также ждет отрасли информационных технологий, отметил Марголин. В частности, будет происходить цифровизации госуправления и бизнеса. «Довольно много вкладывается в развитие инфраструктуры. Здесь тоже очень важный момент. Она разная: и энергетическая, и транспортная, какой только нет. Все эти виды инфраструктуры в дальнейшем послужат локомотивом для устойчивого экономического развития, потому что без инфраструктуры развиваться очень сложно», — подчеркнул Марголин. Самообеспеченность России ресурсами позволяет ей сделать более эффективный маневр сил и средств с фокусом на свои главные цели. Это одна из причин, которая позволяет экономике РФ в 2025 году расти быстрее европейской и американской, отметил в разговоре с URA.RU Борисов. В 2024 году рост ВВП России составил 3,9%. В 2025 году он ожидается в пределах 2,5% — однако это все равно выше, чем у ведущих стран Западной Европы и США. «У США эта цифра колеблется в пределах 2%, у европейцев от 0,6% до 1,2%, а в Германии вообще спад второй год подряд», — напомнил Борисов. «Промышленный мотор Европы, то есть экономика Германии, глохнет. Даже по оптимистичным прогнозам, ее экономический рост вряд ли превысит 1%. Ну российская экономика всяко будет быстрее расти», — считает Марголин. При этом, в наступившем году темпы роста российской экономики не превысят мировые показатели, заявил Зубец. Сейчас они составляют примерно 3%. Экономисты сегодня сходятся во мнении, что ВВП не полностью отражает все происходящее с экономикой конкретной страны, подчеркнул Марголин. Это связано с тем, что многие эффекты носят нефинансовый характер и связаны с оценкой качества жизни. «Здесь нам предстоит решать сложные экономические, социальные и экологические проблемы в комплексе. Россия примет и этот вызов и достойно на него ответит», — добавил доктор экономических наук.