Умерла основатель модного дома Missoni Розита Миссони

Одна из создательниц итальянского дома высокой моды Missoni Розита Миссони скончалась в возрасте 93 лет. Ее муж Оттавио, также сооснователь дома, умер в 2013 году, сообщили в итальянских СМИ.
«Они покорили мир своими уникальными принтами», — отмечает La Republica. Бренд Missoni был основан в 1953 году, его годовой доход в 2023 году оценивался в 135 миллионов долларов и присутствовал в 20 странах.
Характерной чертой бренда является пестрый узор — зигзаг Миссони. Основной тканью бренда является трикотаж. В разное время одежду этого дома носили такие актеры, как: Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Джулия Робертс, Шэрон Стоун, Ален Делон и многие другие. Лицами бренда становились: в 2006 году — актриса Дрю Берримор, в 2011 — актриса Лейтон Мистер.
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